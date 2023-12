Le mandat des vérificateurs généraux des villes pourra être prolongé

«J’ai changé la loi à la toute fin pour le vérificateur général, considérant ce que j’ai vécu à Saguenay. La Ville qui le veut pourra prolonger son mandat de sept à 10 ans», a expliqué Mme Laforest en entrevue, vendredi. Cette dernière a donné l’exemple de Gatineau où le vérificateur général est en poste depuis six ans et demi. Si nécessaire, la Ville pourra donc prolonger son contrat.

La ministre avait donné un ultimatum à la Ville de Saguenay pour qu’elle nomme un vérificateur général lors du conseil de ville du 5 décembre, ce qui n’a pas été fait. Dans les heures suivant le conseil, elle a donc donné le mandat à Jonathan Desbiens, qui était jusqu’à tout récemment directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint de L’Anse-Saint-Jean. Le poste était vacant depuis 20 mois, alors que selon la Loi des cités et villes, le maximum est de 180 jours.

Programme de garantie de prêt pour les villes

Les derniers jours ont d’ailleurs été fort occupés pour la ministre, car en plus du dossier du vérificateur général de Saguenay, avait lieu l’étude détaillée du projet de loi 39. Mme Laforest en ressort très satisfaite et qualifie même «d’historique» son projet de loi.

Elle note plusieurs mesures «marquantes», notamment le programme de garantie de prêt pour l’achat d’une maison, dont les villes pourront se prévaloir. En effet, les particuliers qui ont des projets en habitation, peu importe le type de maison, pourront se tourner vers leur ville, plutôt que vers une institution financière, où les taux d’intérêt peuvent être plus élevés, a-t-elle expliqué.

«Les villes vont avoir le pouvoir de prêter de l’argent pour l’achat d’une maison. Ça existe déjà à Montréal et à Québec. Là, on l’ouvre partout», a-t-elle dit.

Des responsabilités partagées

En fait, avec ce projet de loi, le gouvernement confirme le point de croissance de la TVQ pour les villes, donne plus de latitude aux villes pour la taxe de bienvenue – dont le paiement pourra être étalé, sans intérêts –, et permet l’accélération des projets d’habitation, la protection des milieux naturels et humides par les villes, le partage des revenus d’un parc industriel ou d’une usine entre les villes et la diversification des sources de revenus pour le transport collectif, entre autres mesures.

«Les villes n’arrêtent pas de demander énormément au gouvernement, alors on s’est dit on va partager ces responsabilités-là avec les municipalités au Québec. C’est un excellent projet de loi, mais c’est sûr que ça va prendre d’excellents gestionnaires. […] Ça va prendre du monde vraiment allumé, mais c’est ça qu’on veut aussi.»

Plus concrètement, les Villes pourront protéger leurs milieux humides et milieux naturels beaucoup plus rapidement qu’actuellement ou déclarer des terrains à risque. Cette mesure empêchera notamment un propriétaire de faire des modifications sur son terrain, en attendant que soit rendue la décision.

De plus, toutes les villes et MRC pourront construire des logements, notamment pour permettre l’accueil de travailleurs étrangers sur leur territoire ou tout simplement pour répondre à la demande. Aussi, tel qu’elle l’avait déjà mentionné, les petites municipalités auront plus de latitude pour l’utilisation de leurs commerces locaux. Par exemple, si un élu ou un membre de sa famille est propriétaire d’une station d’essence, la Municipalité pourra maintenant y aller pour faire le plein de sa machinerie.

«Même en habitation, on donne tellement de pouvoirs aux Villes. Tout est plus accéléré, pour que les permis se donnent plus rapidement. Elles pourront dire ‘’on construit’' même s’il y a une contestation d’une dizaine de citoyens.»

Transport collectif

Plus tôt cette semaine a été dévoilée la possibilité de diversification des sources de revenus pour le transport collectif. Ce sera le cas avec la taxe sur l’immatriculation, demandé «sans arrêt par la ville de Québec et l’UMQ depuis 2021».

«Les Villes n’arrêtent pas de dire que le gouvernement ne donne pas assez pour les sociétés de transport. Geneviève Guilbault (la ministre des Transports et de la Mobilité durable) a obligé des audits dans les sociétés de transport. On va voir s’il y a trop de dépenses. […] Si les Villes trouvent que ce n’est pas assez, elles pourront voir avec la Société de l’assurance automobile du Québec pour une taxe sur l’immatriculation.»

Mme Laforest rappelle que Québec a donné 2,3 milliards $ aux sociétés de transport, l’an dernier. C’est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire de faire des vérifications dans toutes les sociétés de transport.

«Si la Ville veut donner plus de services, investir, c’est elle qui s’en occupera. Si elle veut plus d’argent, elle ira la chercher elle-même, nous, on en donne assez. Mais si ça prend plus d’argent, c’est pour offrir plus de services», a-t-elle prévenu.