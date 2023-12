Le gouvernement Legault impose le bâillon pour sa réforme de la santé

François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

Après des négociations avec les oppositions toute la semaine pour prolonger à la semaine prochaine les travaux de la commission parlementaire qui étudie le fameux projet de loi 1178 articles, le premier ministre François Legault, son ministre de la Santé, Christian Dubé, et le leader parlementaire du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), Simon Jolin-Barrette, ont décidé de recourir à la procédure législative d’exception.

«On a passé 272 heures en commissions. Il est temps de passer à l’action», a commenté le ministre Dubé, lors de la période de questions, au Salon bleu de l’Assemblée nationale.

Son patron, M. Legault, avait commenté la situation quelques instants avant lui.

«Ça fait 238 heures que Christian Dubé écoute les suggestions des oppositions. Pensez-vous que ça en prend encore?» a lancé le premier ministre, vendredi matin, en se rendant en chambre.

Le projet de loi 15 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, selon son appellation officielle, s’avère le deuxième plus gros projet de loi dans l’histoire de l’Assemblée nationale, après la réforme du Code civil.

Le gouvernement Legault n’en est pas à son premier bâillon.

En début de premier mandat, la CAQ avait eu recours à quatre bâillons en huit mois. Le gouvernement Legault a fait adopter la loi sur la laïcité, la réforme de l’immigration et la loi sur la déréglementation des tarifs d’Hydro-Québec en mettant fin aux travaux parlementaires d’un coup.

Plus de détails à venir...