La CAQ «inspirée par QS» avec la taxe supplémentaire sur l’immatriculation

C’est dans ces mots que s’est exprimé en entretien téléphonique Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), vendredi matin. Sa corporation conteste la décision de la CAQ de vouloir imposer aux automobilistes une nouvelle taxe sur les véhicules de promenade.

«On ne fait pas de différence entre les Québécois et les automobilistes parce qu’il y a quand plus de 7 millions de véhicules sur la route [sur une population de plus de 8 millions d’habitants]. C’est essentiellement tout le monde...» — Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Il renchérit en disant que cela s’ajoute au fardeau fiscal des Québécois qui sont largement taxés sur la possession d’un véhicule. «Le gouvernement est en train de déléguer un pouvoir de taxation sans plafond […] aux municipalités», dit-il, en ajoutant que cette opération représente «un très haut risque».

Récemment, lors de l’annonce de l’amendement déposé par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le président de l’Association pour le transport urbain du Québec (ATUQ) et président de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault, accueillait favorablement ces nouveaux pouvoirs de taxation aux villes. Il soulignait d’ailleurs que la contribution universelle annuelle de 30 $ par an pour le transport collectif, instaurée dans les années 1990, était «nettement insuffisante».

Par contre, M. Sam Yue Chi reconnaît que les municipalités ont grandement besoin de recettes supplémentaires, mais c’est la façon d’offrir un pouvoir de taxation lors de l’immatriculation des véhicules de manière ouverte qui l’inquiète. «Au détriment du pouvoir d’achat des Québécois...», lance-t-il.

Près de 1 G$ par année de plus depuis 2019

M. Sam Yue Chi précise que la part de revenu issue de la taxe de vente du Québec (TVQ) a pratiquement doublé depuis 2019.

«Dans les quatre dernières années, on a fait une étude à partir des chiffres prépandémiques. Depuis 2019 et avec une prévision qui s’en vient pour la fin de l’année, on a augmenté la contribution à la TVQ au gouvernement du Québec de près de 1 milliard $, juste avec les achats de véhicules neufs. Notamment avec l’augmentation du prix des véhicules. On est passés de 1,7 milliard $ de recettes liées à l’achat à une prévision de 2,6 milliards $. Juste dans la dernière année, on a connu une augmentation de 10 %, soit près de 250 millions $. Nous, on dit assez, c’est assez...», décrit le PDG de la CCAQ.

À ce sujet, M. Sam Yue Chi insiste pour dire qu’il s’agit de la TVQ collectée à l’achat de véhicules neufs seulement. Rappelons que la TVQ est aussi perçue lors de l’achat de véhicules d’occasion, autant auprès d’un commerçant que lors d’une transaction entre particuliers. Cette portion n’est pas incluse dans le calcul de la CCAQ.

Dix points de taxation avant le carburant

«Quand on fait l’inventaire des taxes sur l’automobile, on considère qu’on est surtaxés», renchérit-il. Il dénote que les automobilistes québécois sont imposés à partir d’au moins 10 points de taxation, mis à part les taxes sur le carburant.

«On a répertorié l’ensemble des taxes reliées à l’automobile, tant à l’acquisition qu’à l’utilisation. Je peux les nommer : TPS, TVQ, les droits sur l’immatriculation, les droits additionnels pour les véhicules de luxe — je rappelle que c’est 80 % des véhicules neufs de 40 000 $ et plus —, la taxe de luxe du fédéral, les droits additionnels pour les véhicules à forte cylindrée, les droits d’acquisition pour les véhicules à forte cylindrée, la taxe d’accise sur les véhicules énergivores du fédéral, la taxe d’accise sur les climatiseurs, et pour terminer, les droits sur les pneus de Recyc-Québec», énumère M. Sam Yue Chi. «À cela, on ajoute les taxes sur le carburant et les taxes supplémentaires sur le transport en commun.»