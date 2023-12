L’industrie pétrolière et gazière devra réduire ses émissions du tiers

Le plafond d’émissions proposées par Ottawa vise à limiter la pollution, et non pas la production, et il prévoit des assouplissements «afin de répondre à la demande mondiale de pétrole et de gaz». (BRANDON BELL/Archives Agence France-Presse)

Le gouvernement fédéral propose de plafonner les émissions en 2030, de 35 à 38 % sous les niveaux de 2019, mais en réalité, si l’on tient compte des assouplissements, l’industrie pourra produire des niveaux d’émissions de 20 à 23 % sous les niveaux de 2019 à condition qu’elles achètent des crédits de compensation ou qu’elles contribuent à un fonds de décarbonation.

Le gouvernement a précisé que «le plafond d’émissions proposé fait partie d’une série de mesures destinées à aider l’important secteur pétrolier et gazier du Canada à rester concurrentiel dans une économie mondiale qui évolue rapidement vers la carboneutralité, en soutenant les travailleurs talentueux et qualifiés du secteur de l’énergie.»

Une période de consultation s’échelonnera jusqu’au mois de février prochain. Ottawa a l’intention de publier un projet de règlement d’ici le milieu de 2024 et mettre en place la réglementation finale en 2025.

Ce plafond avait été promis par les libéraux lors des élections de 2021 et il accuse un retard de plus d’un an par rapport au calendrier initialement souhaité par le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Le ministre de l’Environnement a présenté les grandes lignes de ce plafonnement lors d’une conférence de presse jeudi matin, à Dubaï.

«Tous les secteurs de notre économie doivent réduire leurs émissions, y compris les sociétés pétrolières et gazières. Le plan du gouvernement du Canada pour plafonner et réduire les émissions du plus grand secteur émetteur du pays est ambitieux, mais pratique.» — Steven Guilbeault

«Il tient compte de la demande mondiale de pétrole et de gaz, ainsi que de l’importance du secteur pour l’économie canadienne, et établit une limite stricte, mais réalisable», a indiqué le ministre.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbault (Sean Kilpatrick/Archives La Presse Canadienne)

La réduction des émissions prévue dans ce plan est inférieure à celle initialement estimée dans le plan de réduction des émissions du gouvernement de l’année dernière.

Mais Steven Guilbeault croit que le plan de plafonnement est «historique», car «nous n’avons jamais mis en place de réglementation au Canada qui garantirait que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions globales».

Un cadre attendu par la société civile

La Fondation David Suzuki salue la mise en place d’un nouveau cadre de réglementation. Elle est toutefois préoccupée par la rigueur du plafond, par le calendrier de mise en œuvre et les échappatoires pour l’industrie.

«Le plafond d’émissions pour le pétrole et le gaz ne peut pas être remis en cause par les menaces juridiques et les tergiversations de l’Alberta et de la Saskatchewan, combinées au lobbying incessant de l’industrie pétrolière et gazière.

«Le droit international et les obligations légales du Canada en vertu de l’Accord de Paris montrent que le Canada doit cesser de soutenir l’industrie des combustibles fossiles et l’expansion de sa production et de ses exportations», a indiqué Tom Green, analyste principal des politiques climatiques à la Fondation Suzuki.

Le Réseau action climat Canada, qui attendait «depuis longtemps» un cadre pour plafonner les émissions du pétrole et du gaz, a appelé à le mettre en œuvre rapidement.

«Maintenant, le gouvernement doit redoubler d’efforts pour nous assurer que le projet de règlement soit déposé d’ici février et que l’industrie pétrolière et gazière fasse enfin sa juste part de l’effort national en matière de climat.

«Chaque jour d’émissions non réglementées de l’industrie pétrolière et gazière signifie des effets dévastateurs sur la santé, davantage de catastrophes climatiques qui détruisent les maisons, et une augmentation du coût de la vie pour les familles et les communautés», a déclaré Caroline Brouillette, la directrice générale du Réseau action climat Canada.

La production pétrolière et gazière est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre au Canada.

En 2021, elle représentait environ 30 % pour cent des émissions nationales totales. Ces statistiques tiennent compte uniquement des GES émis sur les sites de production et non des émissions produites lorsque le gaz ou le pétrole est brûlé pour servir de carburant aux véhicules, par exemple.