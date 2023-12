Legault: «On est ouvert à d’autres compromis»

«C’est tellement important pour moi d’améliorer les services en santé et en éducation, qu’on est ouvert à d’autres compromis», a déclaré le premier ministre du Québec, avant de se rendre à la période de questions, au Salon bleu.

M. Legault affirme même qu’une entente sur le volet monétaire, ou salarial, se concrétisera bel et bien.

La veille, la nouvelle offre gouvernementale faite au Front commun a été rejetée du revers de la main.

Représentant ensemble 420 000 des 560 000 employés de l’État actuellement en négociations serrées avec le gouvernement Legault, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) doivent déclencher une grève de sept jours à partir de vendredi, du 8 au 14 décembre.

Pendant ce temps, les 66 500 enseignants syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont en grève générale illimitée pour une onzième journée.

Les membres de la FAE continuent leur grève illimitée. (Ryan Remiorz/Archives La Presse Canadienne)

Et les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) prévoient faire la grève du 11 au 14 décembre.

Offre rejetée

L’offre déposée par le gouvernement Legault mercredi soir constitue une dépense supplémentaire de 1 milliard de dollars par année pour le trésor public, a précisé la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des négociations avec les secteurs public et parapublic, Sonia LeBel.

Une offre rejetée par les syndicats.

«On a tout ce qu’il faut sur la table présentement pour discuter sérieusement. D’ailleurs, on va laisser les discussions se faire aux tables de négociations», a commenté la ministre LeBel, jeudi matin.

«On est rendu à 16,7% sur une masse salariale de 60 milliards de dollars. C’est à l’intérieur du cadre financier», a quant à lui souligné son patron, M. Legault.

Son ministre des Finances, Eric Girard, lors de sa mise à jour économique du 7 novembre, avait affirmé que chaque dépense supplémentaire forcerait un emprunt du gouvernement.

Mais le duo Legault-LeBel n’en démord pas. En échange de plus d’argent sur leur paye, le gouvernement tient mordicus à ce que les syndicats jettent du leste sur certains volets de gestion. Ce que M. Legault et Mme LeBel répètent chaque jour à propos de «la souplesse» et de «la flexibilité».

«Ça va prendre du courage»

«Depuis des dizaines d’années, on n’arrive pas à améliorer les services en éducation et en santé beaucoup à cause de la rigidité des conventions collectives. Je vous donne un exemple : si un gestionnaire s’entend avec un employé sur un horaire de travail, ça peut être rejeté par le syndicat. Ce n’est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires», a expliqué M. Legault, à la presse parlementaire.

Le premier ministre parle de «courage» politique nécessaire pour convaincre les syndicats de «céder ses pouvoirs ces pouvoirs-là», tout en rendant les gestionnaires imputables à l’aide des projets de loi 15, en santé, et 23, en éducation.