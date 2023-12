Accepter l’offre actuelle serait «un drame», selon le Front commun

Depuis mercredi soir, la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des négociations avec les employés des secteurs public et parapublic, Sonia LeBel, répète que la nouvelle proposition du gouvernement constitue 12,7 % d’augmentation des paramètres salariaux récurrents et de 16,7 % sur l’offre globale. Toujours sur cinq ans.

«C’est très loin de ce que l’on demande. Très loin de la réalité. S’il fallait avoir une entente finale à 12,7 %, ce serait encore une fois un recul pour les fonctionnaires provinciaux. Recul qui est absolument non souhaitable. Ce serait un drame si, demain matin, on acceptait une offre comme celle-là», a déclaré la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard.

Mme Picard tenait une conférence de presse à la Tribune de la presse du Parlement de Québec, jeudi matin, dans un édifice voisin de l’Assemblée nationale.

La présidente de la FTQ était accompagnée des trois autres chefs syndicats avec qui on la voit souvent depuis la formation du Front commun, soit le premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), François Enault, le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, et le président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau.

«Aucune personne, dans les 420 000 travailleurs et travailleuses que l’on représente qui, avec l’offre déposée [mercredi], recevrait une augmentation de 16,7 %. Aucune!» a poursuivi Mme Picard, sous l’approbation de ses trois partenaires.

Ici lors d'une manifestation en mars à Québec, les quatre chefs syndicaux du Front commun ont expliqué jeudi pourquoi ils refusent la plus récente offre gouvernementale. (Jacques Boissinot/PC)

«Blitz de fin de course»

Elle a expliqué que la bonification réelle s’avère de 12,7 % sur cinq ans pour la majorité de leurs membres. Sauf les personnes qui travaillent de soir, de nuit, de fin de semaine, qui ont eu des offres différenciées. «Mais la plus grosse part de ce 4 % [de plus] est la création de nouveaux postes, dont les 4000 aides à la classe. [Mme LeBel] les inclut dans ses 16,7 %», a fait valoir la présidente de la FTQ.

La ministre LeBel inclut donc l’argent nécessaire pour payer ces 4000 nouveaux employés dans l’augmentation de son enveloppe salariale.

Le Front commun maintient ainsi sa grève de sept jours qui commence vendredi, du 8 au 14 décembre.

«On va demeurer positifs. J’espère que [mercredi], ce que le gouvernement nous a annoncé par ce dépôt, c’est son sérieux et qu’il est prêt à débuter ce blitz de fin de course pour en arriver avec des ententes honorables et respectables pour l’entièreté des gens qu’on représente», a indiqué Mme Picard.

Le quatuor assure avoir encore bon espoir de pouvoir en arriver à une entente avec le gouvernement Legault d’ici Noël.

Si M. Comeau, de l’APTS, a indiqué qu’il n’est pas impossible que la prochaine séquence de grève soit suspendue en cours de route, ou encore prolongée, son collègue Gingras, de la CSQ, précise que la grève soit suspendue, ça prendra «des avancées très, très, très substantielles».