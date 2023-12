L’intimidation et le «chaos» au Sénat aura des conséquences

La décision rendue par la présidente du Sénat Raymonde Gagné sur une question de privilège qui lui était présentée est catégorique. «Les sénatrices et sénateurs ne devraient pas craindre pour leur sécurité ou de subir des représailles simplement parce qu’ils ont présenté une motion ou voté», a déclaré mardi la présidente Gagné.

Le Sénat devra donc prendre des mesures de réparation et le Comité sénatorial permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs devra se pencher sur cette affaire. Le comité doit notamment considérer des mises à jour du code régissant l’éthique des sénateurs et revoir les obligations des sénateurs.

De «sévères répercussions imprévues»

«Nous devons faire mieux. La décision historique rendue par la présidente a ouvert la voie à de nouvelles discussions sur la manière dont nous pouvons construire un meilleur Sénat», a déclaré Mme Clement dans un courriel au Droit.

La sénatrice Bernadette Clément lors d'une entrevue avec Le Droit. (Patrick Woodbury/Le Droit)

La question de privilège a été soulevée par la facilitatrice du Groupe des sénateurs indépendants, Raymonde Saint-Germain, dans la foulée d’une scène rarement vue au Sénat le mois dernier.

Le leader du Parti conservateur Donald Plett s’est levé de son siège lors d’une pause des travaux, a traversé la chambre rouge et a enguirlandé la sénatrice Bernadette Clément.

Cette dernière venait de proposer l’ajournement du débat sur le projet de loi C-234 qui vise à modifier la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour exempter les agriculteurs canadiens de la taxe carbone sous prétexte que deux collègues ne pouvaient y participer.

«J’étais figée», a confié Mme Clément en entrevue au Droit dans les dernières semaines. Ce dernier criait si fort qu’il postillonnait sur le clavier de l’ordinateur portable de la sénatrice.

Les comportements et les propos blessants sont susceptibles d’avoir à long terme de sévères répercussions imprévues. Raymonde Gagné, présidente du Sénat du Canada

Puis, le leader des conservateurs à la Chambre des communes, Andrew Scheer, a envoyé un message dans les médias sociaux invitant les Canadiens mécontents de la manœuvre de la sénatrice Clement à communiquer avec elle, ainsi qu’avec sa collègue québécoise Chantal Petitclerc qui a appuyé sa demande.

Plusieurs sénateurs conservateurs ont partagé ce message.

Les deux femmes, dont l’une est noire et l’autre en fauteuil roulant, ont été inondés d’appels. Puis, un homme menaçant a avisé une des employées de Mme Clement qu’il comptait se rendre à la maison de la sénatrice à Cornwall pour discuter avec elle. Cette dernière a dû rentrer d’urgence à Ottawa pour sa sécurité.

«Je suis là pour représenter les gens. J’ai fait une carrière en aide juridique pour aider les gens. Et [après l’incident], j’étais en train de lire mon propre “victim impact statement“ en Chambre», a-t-elle confié en entrevue.

Des excuses

Le sénateur Plett s’est finalement excusé quelques jours plus tard, disant ne jamais avoir «voulu causer du mal ou de l’inconfort» et qu’il reconnaissait avoir «perdu [s]on sang-froid».

Selon lui, il avait «le droit d’être furieux», puisqu’il s’estimait lésé dans la procédure parlementaire.

«Je promets que je vais essayer de faire mieux. Vais-je réussir? J’espère que vous me pardonnerez si je n’y arrive pas. Mais je vais essayer. Ce que j’ai fait était mal, non professionnel et inconvenant», a-t-il dit.

Le Sénat devra donc prendre des mesures de réparation et le Comité sénatorial permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs devra se pencher sur cette affaire. (PC, Sean Kilpatrick)

Il avait du même souffle dénoncé et taillé en pièce la question de privilège proposée par la sénatrice Saint-Germain.

Mercredi, sa porte-parole Karine Leroux a dénoncé les conclusions de la présidence.

«Nous sommes en désaccord total et fondamental avec la décision de la Présidente. À notre avis, la Présidente a ignoré à la fois les faits et les décisions des Présidents précédents qui ont été présentés le 23 novembre 2023», a-t-elle écrit dans un courriel au Droit.

Les conservateurs plaident que la sénatrice Saint-Germain n’a jamais expliqué en quoi les faits qui lui sont reprochés ont empêché des sénateurs d’assumer leurs fonctions parlementaires.

«Elle n’a jamais soutenu qu’on avait nui à sa capacité ou à la capacité de tout autre sénateur de participer à un débat ou à un vote sur le projet de loi C-234», avait-il à la fin novembre.

Pour leur part, les sénateurs indépendants, qui constituent une majorité de sénateurs principalement nommés par le premier ministre Justin Trudeau, ont salué la décision de la présidente Gagné.

«Notre groupe est déterminé à concrétiser sa vision d’un Sénat moderne, et cette vision s’applique également aux comportements dans la Chambre du Sénat», a déclaré la sénatrice Saint-Germain par communiqué.