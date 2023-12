Legault lit les sondages, mais se concentre sur les négos

Mercredi, un nouveau sondage Léger confirme que la popularité de M. Legault et de son gouvernement continue de baisser auprès des Québécois mois après mois.

Ni le premier ministre ni son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), ne se retrouve au premier rang dans la tête et le cœur des électeurs, cédant le pas au Parti québécois et à Paul St-Pierre Plamondon.

«Je prends toujours toute la responsabilité», a commenté M. Legault, mercredi matin, alors qu’il se rendait de son bureau du Parlement au Salon bleu, pour la période de questions quotidiennes.

«Oui, je regarde les sondages, a-t-il poursuivi. Mais actuellement, ma priorité, c’est que les enfants retournent à l’école le plus vite possible. Qu’on règle les négociations avec les enseignants.»

Le premier ministre reconnaît que les erreurs se sont multipliées dans son camp au cours des derniers mois, ce qui cause la dégringolade dans les sondages.

«Écoutez... Troisième lien, augmentation de salaire des députés... les Kings de Los Angeles. C’est un ensemble de facteurs. Mais je vous le dis, ce qui est important pour moi, j’ai juste une priorité aujourd’hui et dans les prochains jours, c’est que les enfants retournent à l’école.» — François Legault, premier ministre du Québec

Les 66 500 enseignants syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont actuellement en grève générale illimitée. Mercredi constitue leur dixième journée de grève.

Les 87 000 enseignants syndiqués à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), font partie du Front commun qui doit amorcer une grève de sept jours à compter de vendredi.

«Le peuple aura toujours raison»

Parmi les élus caquistes appelés à commenter les résultats décevants du plus récent sondage pour son parti, le député de Beau-Nord, Luc Provençal, affirme que «le peuple aura toujours raison».

Le ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant, assure pour sa part qu’«on travaille fort et on va continuer de travailler fort. C’est comme ça qu’on va regagner la confiance des Québécois».

«Il faut faire preuve d’humilité. J’ai confiance au talent et à la compétence des gens de mon équipe», a quant à lui affirmé le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, avant d’entrer en réunion avec ses collègues de la CAQ.