Encore plus long et plus cher de rénover le ministère des Finances?

Le projet de réfection de l’édifice Gérard-D.-Lévesque, situé de biais avec le Château Frontenac, arrive bientôt au terme de sa quatrième année. Sur les six prévues.

Mais voilà que le budget de 188,3 millions $ pourrait ne plus tenir, a appris Le Soleil.

Ce montant toujours affiché par le gouvernement Legault dans son Tableau de bord des projets d’infrastructure s’avérait déjà en hausse de près de 4 millions $ par rapport à celui de 184,4 millions $ communiqué l’an dernier.

Les autorités en sont aussi à revoir l’échéancier de décembre 2025, fixé il y a deux ans. Ce qui constituait déjà une prolongation d’une année sur le calendrier initial des travaux.

«L’échéancier et le budget des travaux sont en analyse», affirme la conseillère aux communications de la Société québécoise des infrastructures (SQI), Anne-Marie Gagnon.

La SQI est la société d’État qui gère le parc immobilier du gouvernement du Québec. À ce titre, la SQI est propriétaire de l’immeuble patrimonial établi au 12, rue Saint-Louis, où logeaient les principaux bureaux du ministère des Finances du Québec depuis 1987.

Jusqu’à ce que l’on amorce la restauration complète de cet ancien palais de justice, en janvier 2020.

La «surchauffe du marché»

Qualifiés d’«une grande complexité» dès le départ par la SQI, les travaux touchent l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, donc toiture, murs de pierre, fenêtres, fondations, structures. En plus d’une mise à jour nécessaire de tous les systèmes mécaniques, électriques et informatiques, à l’intérieur.

«Le contexte de surchauffe du marché, jumelé à la pénurie de main-d’œuvre et de matériaux dans le secteur de la construction ainsi que la complexité des travaux de nature patrimoniale, exerce une pression sur l’échéancier et les coûts. Pour ces raisons, l’échéancier et le budget des travaux sont en analyse.» — Anne-Marie Gagnon, porte-parole de la SQI

Il y a quatre ans, quelque 375 fonctionnaires du ministère des Finances du Québec ont déménagé dans un édifice de huit étages sur le boulevard Charest Est, coin de la Couronne.

D’une durée initiale de cinq ans, le prix du bail de location en Basse-Ville s’élève à 1,68 million $ d’argent public par année. L’aménagement des locaux temporaires a en plus coûté 6,9 millions $ aux contribuables. L’entente inclut une option de renouvellement de cinq ans et des clauses de rétrocession.

Un bâtiment à 1$

Pendant ce temps, la bâtisse construite entre 1883 et 1887 au coin des rues Saint-Louis et du Trésor, dans le Vieux-Québec, ne vaut plus qu’un maigre dollar aux yeux de la Ville de Québec.

Le rôle d’évaluation municipal pour les années 2022 à 2024 fait toujours état d’un terrain de 5,3 millions $, mais la valeur du bâtiment est passée de 7,8 millions $, sur le rôle précédent, à 1$ pour l’administration municipale.

Œuvre d’inspiration Second Empire conçue par l’architecte Eugène-Étienne Taché, à qui l’on doit aussi à Québec l’hôtel du Parlement et le Manège militaire, l’édifice s’est vu ajouter une aile entre 1922 et 1927. Il a déjà fait l’objet de restaurations majeures de 1927 à 1934 et de 1982 à 1987.

Le ministère des Finances du Québec emploie environ 600 personnes, dont 375 travaillent à Québec.