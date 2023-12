Le leader parlementaire du gouvernement du Québec et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, affirme que le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, l'a insulté en sortant du Salon bleu. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«M. Leduc était en désaccord avec les interventions que je faisais en tant que leader du gouvernement, qui respectait le règlement, et que lui ne respectait pas les règlements de l’Assemblée. J’ai fait un rappel à la présidence», a expliqué celui qui est à la fois leader parlementaire du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et ministre de la Justice, à sa sortie du Salon bleu.

«M. Leduc, lorsqu’il a quitté son siège de député, il m’a dit : “Fuck you Simon! Fuck you Simon!”» a rapporté M. Jolin-Barrette. Les propos de M. Leduc ont été émis hors micro.

Il a alors demandé des excuses de la part du solidaire Leduc.

Excuses qui n’ont pas pris de temps à arriver. M. Leduc s’est excusé à M. Jolin-Barrette au téléphone et a aussi publié des excuses sur les réseaux sociaux.

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«En quittant le Salon bleu aujourd’hui, j’ai tenu des propos inacceptables envers Simon Jolin-Barrette. Mes mots ont dépassé ma pensée et je m’en excuse sincèrement. C’est un collègue que j’apprécie et je vais mieux gérer mes émotions dans le futur. Mes excuses également à la présidente», a vite regretté le solidaire Leduc.

Le leader est celui qui, pour son parti, organise les travaux parlementaires. Chacun des quatre partis représentés à l’Assemblée nationale du Québec en a un, sauf le Parti québécois qui, à cause de son petit nombre de députés, n’a pas de leader reconnu.

«C’est un peu incroyable que dans mon rôle de leader du gouvernement, je me fasse insulter par Alexandre Leduc, le leader du deuxième groupe d’opposition. On apprend à nos enfants dans nos écoles à ne pas s’insulter, à se respecter, à ne pas s’intimider», a poursuivi M. Jolin-Barrette, avant de rediscuter avec M. Leduc.

Le ton monte depuis la semaine passée entre le gouvernement de la CAQ et QS, entre autres depuis l’avertissement servi par la présidente à la députée Christine Labrie. La députée solidaire de Sherbrooke avait parlé des femmes exploitées par la CAQ et elle a dû retirer ses propos devenus depuis non parlementaires.

Mercredi, Mme Labrie s’est de nouveau fait reprocher par le leader du gouvernement, M. Jolin-Barrette, «d’imputer des motifs indignes, de prêter des intentions, encore et toujours».

«On voit que c’est une technique par la députée de Sherbrooke depuis les deux dernières semaines. Je me demande pourquoi», a ajouté le caquiste Jolin-Barrette. Avec Simon Carmichael