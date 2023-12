L’ex-candidate du PQ Diane Lavallée présidera le comité de sages sur l’identité de genre

La ministre Suzanne Roy a dévoilé l’identité des membres du comité, mardi matin, à Québec

Pour former ce comité, Mme Lavallée sera accompagnée du Dr Jean-Bernard Trudeau et du professeur universitaire en droit Patrick Taillon.

Leurs travaux concernant les personnes trans et non binaires ratisseront très large, passant du milieu de l’éducation, à ceux de la famille, de la santé, des sports et de la sécurité, entre autres.

Le sujet est devenu très polarisé dans les derniers mois au sein de l’espace public, situation cristallisée par des affrontements entre manifestants et contre-manifestants sur les droits des trans, dans plusieurs villes au Canada, fin septembre.

Dr Jean-Bernard Trudeau fait partie des trois membres du Comité de sages sur l'identité de genre mis sur pied par le gouvernement Legault. (Olivier Bossé/Le Soleil)

Drag queens, toilettes mixtes et athlètes trans comptent parmi les sujets qui ont fait la manchette dans l’actualité des derniers mois.

Les résultats sont attendus dans un an ou un peu plus, soit à l’hiver 2025.

Pas un comité de représentation

L’absence d’un ou plusieurs membres de la communauté LBGTQ+ au sein du comité fait sourciller.

Mme Lavallée, qui a dirigé le Conseil du statut de la femme de 1999 à 2006, convient qu’un comité sur la condition féminine sans femme n’aurait pas été possible.

Professeur en droit à l'Université Laval, Patrick Taillon fait partie du Comité de sages sur l'identité de genre mis sur pied par le gouvernement Legault. (Olivier Bossé/Le Soleil)

«Le choix a été fait d’avoir des gens qui n’étaient pas représentatifs de la communauté. Nous, notre rôle en est davantage un de recherche, avec le recul nécessaire, avec la plus grande objectivité», a commenté la présidente du nouveau comité.

La ministre Roy estime qu’une personne non binaire ou trans aurait forcément fait de la représentation. «Définitivement, oui», a-t-elle répondu, sur ce point précis.

«Mais on a décidé de le faire autrement, parce qu’on veut avoir le point de vue des gens trans et non binaires.»

La ministre souligne la collaboration étroite que le comité entretiendra avec le Conseil québécois LGBT, qui lui-même représente plus de 70 organismes du milieu.

Sa collègue ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, q aulifié le comité d’«extrêmement crédible».

Avec Les Impatients depuis 20 ans

Candidate du PQ dans la circonscription de Taschereau, à Québec, en 2018, Diane Lavallée est aussi connue pour son rôle à la tête du Conseil du statut de la femme, de 1999 à 2006, et de fondatrice et présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIQ), de 1987 à 1993.

Diane Lavallée et Dr Jean-Bernard Trudeau, lors de la présentation des membres du Comité de sages sur l'identité de genre. (Olivier Bossé/Le Soleil)

Le Dr Trudeau est un médecin de famille. Il a été directeur général adjoint au Collège des médecins, a beaucoup travaillé à améliorer l’accès aux soins en santé mentale et est impliqué auprès de l’organisme en santé mentale Les Impatients depuis près de 20 ans.

Le professeur Taillon, de l’Université Laval, se spécialise en droit constitutionnel et en droits et libertés de la personne. Il est souvent appelé à analyser et commenter les enjeux juridiques liés aux politiques publiques dans les médias.

Le mauvais chemin

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a de nouveau dénoncé la façon de procéder du gouvernement Legault de nommer un comité de non-élus pour traiter la question.

«Nous, depuis le début, on demandait une commission parlementaire où tout le monde peut s’exprimer et tout est fait de façon transparente. Ça n’enlève rien aux compétences des trois personnes nommées, mais c’est une manière de procéder qui ne convient pas», a indiqué M. St-Pierre Plamondon.

Chez Québec solidaire, le chef parlementaire et co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, trouve «particulier que le gouvernement pense trouver une solution sans retrouver de personne qui vit la situation autour de la table».

Mais M. Nadeau-Dubois se dit «satisfait de l’engagement du gouvernement qu’il n’y aurait pas de recul sur les positions actuelles».

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, affirme que «cela aurait été une bonne chose que le comité représente davantage les personnes qui vivent avec ces enjeux».

M. Tanguay se dit «perplexe» sur le comité et sa composition, alors qu’existe entre autres au sein du gouvernement du Québec le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie.