L’Assemblée des Premières Nations ouvre une réunion pour élire un nouveau chef

L’élection du prochain chef national de l’organisation fait suite à une période de turbulences au cours de laquelle la politique interne de l’APN a été aussi médiatisée que sa défense des intérêts de quelque 600 Premières Nations membres au Canada.

L’ancienne cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a été évincée après que ses collègues l’aient accusée de créer un environnement de travail toxique. Mme Archibald a nié ces allégations.

Six candidats cherchent à convaincre les chefs et leurs mandataires pourquoi ils sont les mieux placés pour diriger l’organisation. Il s’agit de Reginald Bellerose, Craig Makinaw, Sheila North, David Pratt, Dean Sayers et Cindy Woodhouse.

Le vote est prévu mercredi.

Les chefs profitent également de l’assemblée de cette semaine pour faire valoir d’autres intérêts. Il y a plus de 40 résolutions en discussion, axées sur des questions telles que la protection de l’enfance, les soins de santé et l’itinérance.

La réunion prendra fin jeudi.