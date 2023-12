Labrie continuera à parler des femmes «exploitées» par le gouvernement

«Je trouve dommage qu’on me demande d’utiliser d’autres mots, mais ça ne m’empêchera pas de dénoncer l’exploitation des femmes au Québec et je vais continuer de maintenir qu’il y a des femmes dans nos services publics qui sont exploitées», a déclaré Christine Labrie, mardi, juste avant d’entrer au Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«Je trouve dommage qu’on me demande d’utiliser d’autres mots, mais ça ne m’empêchera pas de dénoncer l’exploitation des femmes au Québec et je vais continuer de maintenir qu’il y a des femmes dans nos services publics qui sont exploitées», a déclaré Mme Labrie, mardi, juste avant d’entrer au Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec.

La semaine dernière, la députée solidaire de Sherbrooke a déclaré ceci, durant la période de questions au Salon bleu : «Les trois quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ persiste à les exploiter?»

Il n’en fallut pas plus pour que le leader en chambre de la Coalition avenir Québec (CAQ), Simon Jolin-Barrette, pour l’accuser d’imputer des motifs indignes à son gouvernement.

La présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, a ensuite demandé à Mme Labrie de retirer ses derniers mots.

Ce que la députée Labrie a d’abord refusé de faire. Avant de recevoir un avertissement de la part de la présidente Roy et de finalement plier, acceptant de retirer ses propos bien qu’on lui demandait «de mentir».

Les écoles dépendantes

Une semaine après, Mme Labrie ne recule pas.

Tout cela s’inscrit en plus dans les négociations entre le gouvernement Legault et les employés des secteurs publics et parapublics où, particulièrement en éducation et en santé, les femmes sont majoritaires.

«Je reçois tous les jours des courriels de femmes qui travaillent dans les services publics et qui se disent se sentir exploiter. J’en reçois encore plus depuis le retrait de cette expression», a-t-elle affirmé.

Est-ce qu’elle regrette l’avoir dit en chambre? «Pas du tout!» a tranché la solidaire Labrie.

«Comment vous appelleriez ça, vous, quand on demande à des enseignantes, par exemple, de faire des heures de travail non rémunérées chaque semaine? Aucune école au Québec ne pourrait fonctionner sans les heures non rémunérées faites par des femmes.

«La présidente peut prendre les décisions qu’elle veut, mais ça ne règle rien à la situation que nos écoles ne fonctionnent qu’exclusivement parce qu’il y a des femmes qui travaillent de manière non rémunérée», a-t-elle souligné.

Femmes qui sont exploitées? lui a-t-on demandé. «Absolument», a-t-elle répondu, sans ciller.

Si elle refuse de parler de censure, Mme Labrie dit regretter qu’on limite la parole des élus.

«Je vais trouver des façons de m’exprimer pour parler du même problème. [...] En ce moment, nos services publics ne peuvent être offerts que parce qu’on exploite le travail des femmes, qui est parfois non rémunéré, parfois imposé. On impose des heures supplémentaires obligatoires», a conclu l’élue Labrie, avant d’entrer en chambre.

Une fois au Salon bleu, durant la période de questions et de réponses orales, Mme Labrie a ensuite questionné le gouvernement sur l’équité salariale, qui n’est toujours pas atteinte pour de nombreux secteurs occupés en majorité par des travailleuses.

«Combien de temps encore la CAQ va les faire attendre avant de leur offrir un salaire juste?» a poursuivi la solidaire Labrie, avec d’autres mots.