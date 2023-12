La mairesse de Montréal, Valérie Plante, victime d’un malaise en conférence de presse

Dans un message transmis sur son compte X, son équipe a indiqué que la mairesse était «hors de danger».

La mairesse de Montréal a subi un malaise en conférence de presse et, heureusement, elle est hors de danger. Elle recevra tout l’accompagnement médical requis et vous remercie pour votre soutien. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 5, 2023

On a ajouté qu’elle aurait «tout l’accompagnement médical requis».

Sur les images de différents réseaux de télévision, on peut voir Mme Plante répondre à une question en anglais, avant de prendre une longue pause et de s’effondrer par terre. On peut aussi l’entendre dire qu’elle «ne se sent pas bien».

Les membres de son équipe se sont rapidement dirigés vers elle pour lui porter secours alors qu’elle se tenait assise.

Mme Plante a reçu de nombreux encouragements, dont ceux du premier ministre Justin Trudeau qui lui a transmis ses pensées.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’est dite soulagée que la mairesse soit hors de danger.

«Prends soin de toi Valérie, bon rétablissement!», a-t-elle écrit sur X.