De nouvelles taxes sur l’immatriculation en vue

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, déposera un amendement en ce sens à l’étude du projet de loi 39 au cours des prochains jours, a appris Le Soleil.

On souhaite ainsi permettre aux élus municipaux de choisir eux-mêmes d’imposer, ou non, une taxe supplémentaire aux automobilistes de chez eux pour financer le transport en commun, dont les manques à gagner sont de plus en plus grands chaque année.

Pour l’instant, seule la Communauté métropolitaine de Montréal a le pouvoir d’imposer une contribution de plus aux automobilistes, prélevée par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), à même le renouvellement annuel de l’immatriculation des véhicules.

Québec veut maintenant permettre à toutes les villes gérant une société de transport de le faire, tout comme les municipalités régionales de comté (MRC), en adoptant un règlement municipal.

Le gouvernement Legault y voit un nouvel outil pour permettre aux maires et mairesses de financer de manière autonome leurs ambitions en transport collectif.

Mais en accordant ce pouvoir aux villes, Québec s’évite aussi le prix politique de nouvelles contributions pour financer le transport collectif, refilant aux élus municipaux l’odieux de les proposer.

D’un bout à l’autre du Québec, l’immatriculation des véhicules personnels est déjà accompagnée d’une contribution annuelle de 30$ pour financer le transport collectif.

À Montréal, ce montant est bonifié de 45$ depuis quelques années. Il en sera de même dès le 1er janvier pour tous les conducteurs de la grande région de la métropole.

Les grandes villes, tout comme les petites communautés, pourront s'appuyer sur un nouveau levier pour financer le transport collectif. (SIMON SÉGUIN-BERTRAND, ARCHIVES LE DROIT/SIMON SÉGUIN-BERTRAND, ARCHIVES LE DROIT)

Un outil attendu par les villes

L’appétit pour une telle mesure se fait bien sentir dans les hôtels de ville du Québec depuis longtemps. Devant du transport collectif de plus en plus dispendieux, un nombre grandissant de maires et de mairesses cherche de nouveaux leviers pour financer leur société de transport.

À Québec, la présidente du Réseau de transport de la Capitale a récemment confirmé avoir demandé au gouvernement Legault d’autoriser une nouvelle contribution pour les automobilistes de la capitale. Le maire de Lévis, qui cherche lui aussi de nouveaux leviers de financement, s’est dit «solidaire» de la démarche.

Sherbrooke et Gatineau ont fait la même demande au ministère des Transports dans les dernières années, a pu confirmer Le Soleil.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) demandent aussi un tel pouvoir depuis longtemps.

Le président de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), Marc Denault, et la présidente du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Maude Mercier-Larouche, en marge du forum sur la mobilité, où ils ont indiqué avoir demandé une taxe sur l'immatriculation pour la région de Québec. (Yan Doublet/Le Soleil)

Le président de l’Association pour le transport urbain du Québec (ATUQ) et président de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault, voit d’un bon œil les nouveaux pouvoirs que veut octroyer Québec aux villes.

Il souligne que la contribution universelle de 30$ par an pour le transport collectif n’a pas été modifiée depuis les années 90. «Tout le monde s’entend pour dire que c’est nettement insuffisant», insiste-t-il.

L’élu sherbrookois croit que bien des conseils municipaux s’empareront de l’outil de taxation supplémentaire que proposera la ministre.

«C’est une belle opportunité de revenu stable et pérenne pour le transport collectif [...] Je ne vois pas pourquoi certains décideraient de s’en passer», note M. Denault, tout en soulignant que les élus municipaux devront y aller avec parcimonie. «Personne ne veut porter le singe d’une nouvelle taxe. Elle devra être ajustée selon le niveau de service.»

Le représentant des sociétés de transport du Québec insiste toutefois. Il ne s’agit pas d’une solution magique qui règlera les enjeux structurels du financement du transport en commun. «Ce n’est qu’un outil dans une boite à outil, conclut Marc Denault.