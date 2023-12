Bernadette Jordan est nommée consule générale du Canada à Boston

L’annonce a été faite par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Bernadette Jordan remplace Rodger Cuzner, un ancien député libéral de la Nouvelle-Écosse, qui a été nommé membre du Sénat en octobre.

Mme Jordan a été élue pour la première fois en 2015 pour représenter la circonscription de South Shore-St. Margarets, en Nouvelle-Écosse. Elle est devenue ministre du Développement économique au début de 2019, et le premier ministre Trudeau l’a nommée ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne après sa réélection.

Son mandat a été marqué par la controverse, alors que de violents affrontements ont éclaté sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse à l’été et à l’automne 2020 entre des pêcheurs commerciaux et des pêcheurs autochtones qui tentaient d’exercer leurs droits issus de traités de pêcher le homard. Le gouvernement fédéral a alors été critiqué par les deux parties impliquées dans le conflit pour ne pas avoir garanti l’accès des Autochtones à la pêche et, entre-temps, pour ne pas avoir appliqué les règles gouvernementales concernant les saisons de pêche.

Bernadette Jordan a perdu son siège aux élections fédérales de 2021 face au député du Parti conservateur Rick Perkins.

Après avoir quitté la vie politique cette année-là, elle a été nommée directrice nationale de la philanthropie pour un organisme de bienfaisance géré par des bénévoles qui offre des services gratuits de déménagement et d’entreposage, principalement aux femmes et aux enfants aux prises avec une situation de violence.