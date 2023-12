Des anciens d’Option nationale invitent à délaisser QS pour le PQ

«Force est d’admettre qu’on s’est trompé. On pensait que la présence des membres d’Option nationale (ON) amènerait un nouveau souffle indépendantiste à Québec solidaire (QS). On espérait réellement que l’indépendance soit plus haut sur la liste de priorité du parti», affirme en entrevue Benjamin Tessier, un ex-membre d’ON.

Dans une lettre ouverte envoyée au Soleil, des anciens d’Option nationale, déçus des résultats de la fusion avec QS, somment leurs anciens camarades — les indépendantistes convaincus — de quitter les rangs solidaires pour retourner vers le PQ.

«Aujourd’hui, avec seulement 35% des électeurs de Québec solidaire se disant indépendantistes, le dernier sondage Léger démontre toute l’étendue de cet échec. Pire encore, seuls 14% des électeurs solidaires souhaitent voir leur parti faire davantage la promotion de l’indépendance.»

«Nous avons quitté le PQ pour moins que ça», ajoute Benjamin Tessier.

En 2012, dans la foulée d’un PQ moribond, plusieurs membres avaient quitté la formation politique pour créer Option nationale. Un parti des indépendantistes purs et durs. Québec solidaire leur avait alors tendu la main en 2017 pour être leur nouveau véhicule d’indépendance.

Les membres d’Option nationale avaient misé sur QS pour promouvoir le projet national, mais la nouvelle énergie insufflée par Paul Saint-Pierre Plamondon en a convaincu plusieurs que le PQ a repris sa place comme principale défenseur de l’indépendance.

«Il faut se tourner vers le parti le plus motivé à agir sur la question. C’est une évidence que c’est aujourd’hui le PQ. En plus, cette formation politique a le vent dans les voiles et tant mieux, ça fait longtemps que les indépendantistes n’ont pas eu le vent dans les voiles», affirme Benjamin Tessier.

Le collectif d’Option nationale existe toujours au sein de Québec solidaire, mais il n’y a pas eu beaucoup de succès dans les dernières années, glisse tristement M. Tessier.

«C’est un non-sens qu’il y ait encore des onistes chez les solidaires. QS utilise le nom d’Option nationale pour se donner du crédit sur la question de l’indépendance. C’est un peu comme une pétrolière qui mettrait une étiquette écologique sur ses produits, c’est de la fausse représentation», avance l’ancien membre d’ON.

L’ancien membre d’Option nationale le plus éminent présentement chez Québec solidaire est le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti. Il a commencé sa carrière politique avec ON avant d’en devenir son chef jusqu’à la fusion avec QS.