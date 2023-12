Legault supplie les enseignants de cesser la grève

«Il faut arrêter ça. S’il vous plaît, je demande à tous les syndicats d’enseignants d’arrêter les grèves», a déclaré le premier ministre du Québec, vendredi, en quittant son bureau de l’Assemblée nationale pour se rendre au Salon bleu, à la période de questions.

M. Legault s’inquiète que 40 % des enseignants du Québec, syndiqués avec la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), sont déjà en grève générale illimitée pour une septième journée, vendredi. Ce qui représente plus de 360 000 élèves sans école à travers le Québec depuis plus d’une semaine.

Les autres 60 % font partie du Front commun syndical, que ce soit comme membre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ou de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Le Front commun, qui réunit 420 000 travailleurs des secteurs public et parapublic avec ceux syndiqués à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), a annoncé de nouvelles journées de grève du 8 au 14 décembre.

«C’est mauvais pour nos enfants»

«Ce qui se passe actuellement, c’est mauvais pour nos enfants», a poursuivi le premier ministre Legault, dans sa mêlée de presse.

«Je demande aux syndicats d’enseignants d’arrêter la grève, pour le bien de nos enfants. On est prêt à bonifier le montant qu’on offre aux tables» de négociation. — François Legault, premier ministre du Québec

«Ce que je comprends de l’enjeu principal, c’est que les enseignants, avec raison, aimeraient qu’on réduise la taille des classes pour alléger leur tâche. On n’a pas assez d’enseignants [qualifiés] pour faire ça. Ce qu’on propose, en échange, c’est d’ajouter une deuxième personne dans les classes, des aides à la classe.

«Mais on ne peut pas faire mal à nos enfants. C’est ce qu’on a de plus précieux. Moi, je suis prêt à tout faire, à tout faire. Il n’y a rien de plus important que nos enfants. On doit arrêter cette grève. Ça va nuire à la réussite de nos enfants qui ont déjà eu la pandémie», a affirmé le chef du gouvernement québécois, presque implorant.