300 000 $ en publicité pour contrer les arguments syndicaux

Vous les avez vues, lues et entendues un peu partout depuis une dizaine de jours.

Des publicités du gouvernement apparaissent sur les ondes des radios commerciales, régionales et communautaires, ainsi que sur les écrans des sites des principaux médias québécois.

La facture de cette campagne est estimée à environ 300 000 $ d’argent public, selon les données obtenues par Le Soleil auprès du gouvernement.

Québec s’y affaire «à informer la population adéquatement et de façon factuelle, au sujet des offres gouvernementales, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation», affirme la Direction des communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor.

Le ministère du Conseil exécutif, c’est en quelque sorte le ministère du premier ministre.

Le Secrétariat du Conseil du trésor relève de sa présidente, la ministre Sonia LeBel. Il s’agit de la tête gouvernementale de toutes les négociations liées au renouvellement des conventions collectives des employés des secteurs public et parapublic, comme en ce moment.

Chaque négociation entre le gouvernement et les syndicats implique aussi une bataille féroce pour gagner la faveur des citoyens.

Durant trois semaines

Depuis le 20 novembre, le gouvernement Legault et la ministre LeBel ont lancé cette campagne qui doit durer «environ trois semaines», dit-on.

Donc jusqu’aux environs du 10 décembre. Juste à temps pour une nouvelle ronde de journées de grève.

Jusqu’à nouvel ordre, les 420 000 membres du Front commun syndical réunissant la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) doivent de nouveau faire la grève du 8 au 14 décembre.

Les 66 500 enseignants syndiqués à la FAE sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Les 80 000 travailleuses de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont annoncé pour leur part un nouvel arrêt de travail du 11 au 14 décembre.

Sans oublier que les 66 500 enseignants syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont déjà en grève générale illimitée, depuis le 23 novembre.

Pas une première

Au cours de son premier mandat, en 2021, le gouvernement Legault avait effectué une campagne publicitaire similaire en lien avec les négociations d’alors avec les employés des secteurs public et parapublic.

Mercredi, alors que les enseignants de la FAE défilaient sur la colline Parlementaire à Québec, François Legault répétait que les négociations n’allaient «pas assez vite» et que «ma priorité, c’est vraiment de régler les négos le plus vite possible».

Jeudi, le premier ministre a relâché la pression appliquée sur les profs en disant que «ça va bien avec les enseignants». Pour tourner aussitôt les projecteurs vers les infirmières et leur syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

Toujours, il reprend des éléments précis des négociations pour en conclure que les syndicats se braquent devant la demande gouvernementale d’améliorer la «flexibilité» des milieux de travail.

Le mantra de la «flexibilité» est ainsi repris en canon depuis plusieurs jours autant par M. Legault et Mme LeBel que par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ou encore le ministre de la Santé, Christian Dubé.