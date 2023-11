Legault s’en prend à la FIQ

Questionné à la sortie de son bureau de l’Assemblée nationale sur les journées perdues dans les écoles où les enseignants sont en grève, et sur son plan pour les reprendre, le premier ministre du Québec a vite dévié des négociations dans le secteur de l’éducation à celles en santé.

«Avant de dire comment se fera le rattrapage, il faudra voir combien de temps va durer la grève. Je le dis et je le répète, je souhaite qu’on conclue des ententes le plus vite possible. Je trouve que ça va bien avec les enseignants», a-t-il répondu.

Puis M. Legault a aussitôt enchaîné : «Avec les infirmières et la FIQ, c’est plus compliqué.»

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec réunit 80 000 membres, surtout des infirmières et infirmières auxiliaires, mais aussi inhalothérapeutes et perfusionnistes.

Après deux journées de grève les 23 et 24 novembre, la FIQ a annoncé quatre jours de plus d’arrêt de travail, du 11 au 14 décembre. Les services essentiels restent assurés en santé.

«Je trouve que ça n’a pas de bon sens qu’un syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu’on veut donner à une infirmière [qui travaille] de nuit parce qu’il nous en manque de nuit. Ou une prime qu’on veut donner à une infirmière qui accepte d’aller travailler dans une région où il manque beaucoup d’infirmières», a-t-il donné en exemple, révélant certains pans de la négociation.

«Ça n’a pas de bon sens que la FIQ dise: je veux continuer d’être capable de bloquer cette flexibilité. On n’arrivera jamais, jamais à améliorer les services en santé si on n’a pas de la flexibilité de la part du syndicat de la FIQ», a déclaré le premier ministre Legault, tournant les projecteurs sur la FIQ.

La FAE a évoqué dans les médias la possibilité de suspendre la grève. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

La FAE soupèse ses options

Les 66 500 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont en grève générale illimitée pour une sixième journée, jeudi. Leur présidente, Mélanie Hubert, a évoqué dans les médias la possibilité de suspendre la grève.

La FAE tient jeudi son conseil fédératif de négociations, qui réunit les exécutifs des syndicats membres.

Les autres 60 % des enseignants québécois sont syndiqués à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui fait partie du front commun.

Les quatre chefs syndicaux du front commun ont rencontré mercredi soir, à Québec, la présidente du Conseil du trésor du Québec et ministre responsable des négociations avec le secteur public, Sonia LeBel. Tout le monde a parlé d’une rencontre «constructive».

Le front commun rassemble 420 000 travailleurs du secteur public syndiqués à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ou à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).