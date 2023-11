Le PDG d’Hydro-Québec Michael Sabia sera à l’Assemblée nationale jeudi

Cette présentation fort attendue permettra à l’opposition de questionner M. Sabia sur son plan qui prévoit notamment la construction de nouvelles centrales hydroélectriques. L’aménagement de nouveaux barrages n’est pas exclu.

Le Plan d’action 2035, présenté le 2 novembre dernier, prévoit qu’Hydro-Québec devra investir entre 155 et 185 milliards de dollars dans les prochaines années.

Hydro-Québec veut décarboner l’économie et créer de la richesse et pour y arriver, elle estime avoir besoin entre 150 à 200 TWh additionnels pour répondre à la demande d’électricité au Québec d’ici 2050, soit deux fois plus d’électricité qu’actuellement.

Hydro-Québec compte investir de 90 à 110 milliards de dollars d’ici 2035 pour augmenter sa capacité de production et rehausser la capacité de son réseau de transport.

Également, entre 45 et 50 milliards de dollars doivent servir à assurer la fiabilité des infrastructures, ce qui permettra, selon le fournisseur d’électricité, de réduire la fréquence des pannes de 35 % sur un horizon de 7 à 10 ans.