Éthique: La ministre France-Élaine Duranceau a commis un manquement

«La preuve démontre qu’elles ont un lien de proximité significatif et qu’un lien d’affaires existe entre elles au moment des faits. La ministre a joué un rôle actif et déterminant en agissant comme point de chute des interventions à l’endroit de son cabinet en l’absence de procédure claire et définie pour traiter l’organisation de rencontres», peut-on lire dans le communiqué du bureau de la commissaire à l’éthique.

La commissaire a ouvert une enquête en juin dernier concernant une rencontre de la ministre Duranceau avec son amie et partenaire d’affaires, Annie Lemieux, qui agissait également à titre de lobbyiste auprès d’elle et de la ministre des Aînés, Sonia Bélanger

«Une personne ne peut bénéficier d’un accès direct et privilégié à une ou un ministre du simple fait qu’elle détient les coordonnées personnelles de ce dernier. Il est clair qu’en présence d’un lien de proximité significatif, une étanche frontière doit séparer les sphères personnelle et professionnelle de la vie d’une personne élue», indique-t-on également.

Malgré ce manquement au code, la commissaire ne recommande pas de sanction contre la ministre Duranceau.