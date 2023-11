Vos élus s’unissent pour défendre Noël

«Honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, il y a des limites», s’est insurgé le ministre caquiste Simon Jolin-Barette, quelques minutes après l’adoption de la motion par l’Assemblée.

«Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël et on ne s’excusera pas.»

— Simon Jolin-Barette, ministre de la Justice du Québec