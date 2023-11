Où sont les 4489 nouveaux fonctionnaires en région?

La présidente du Conseil du trésor du Québec et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel, lors de l'annonce de son plan le 24 février 2022. (Graham Hughes/Archives La Presse canadienne)

«Où sont-ils? Donnez-moi un nom, une photo! Prouvez-moi que quelqu’un a vendu son bungalow à Sainte-Foy pour venir s’établir à Matane, et je vais commencer à y croire. Je les mets au défi de les identifier!» s’emporte le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

M. Bérubé réagissait aux données officielles du gouvernement du Québec dévoilées dans Le Soleil, lundi matin.

À mi-chemin de la mission de 10 ans pour régionaliser 5000 postes de l’administration publique québécoise, le Secrétariat du Conseil du trésor et sa ministre Sonia LeBel, aussi ministre responsable de l’Administration publique, affirment en avoir déjà délocalisé 4489.

Presque 90 % de l’objectif en 50 % du temps.

Représentant du Bas-Saint-Laurent à l’Assemblée nationale du Québec depuis plus de 16 ans, M. Bérubé dit ne pas être en mesure d’identifier un seul des 462 fonctionnaires déménagés dans sa région depuis 2018.

Pour lui, c’est la preuve que plusieurs des postes délocalisés sont en réalité occupés à partir des grands centres, à distance.

«S’ils n’habitent pas en région, on détourne l’esprit de cet engagement, a-t-il dénoncé. Quasiment 500 nouvelles personnes au Bas-Saint-Laurent, ça paraîtrait!»

Pascal Bérubé estime que la majorité des fonctionnaires dont les postes sont considérés comme régionalisés ne se sont pas établis en région. Cela va à l'encontre de l'engagement du gouvernement de la CAQ, dit-il. (Archives La Presse)

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent s’avère moins tranché que son député Bérubé. Bruno Paradis assure avoir entendu parler et même vu «du vrai monde» venu s’établir dans leur coin du Québec grâce à ce plan de régionalisation.

Maire de la municipalité de Price et préfet de la MRC de La Mitis, M. Paradis convient toutefois d’être «surpris des chiffres» aussi élevés.

«J’ai vu des nouveaux visages, mais pas dans des proportions aussi grandes. Un ministère [des Forêts, de la Faune et des Parcs] aurait envoyé plus de 80 personnes [81] au Bas-Sant-Laurent! Ces chiffres m’ont surpris. Je vois un changement, mais je suis curieux de savoir où tous ces gens sont allés», a-t-il constaté, disant ne pas avoir été témoin de «grands mouvements».

Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et président de la Table des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. (Le Soleil, Yan Doublet)

Président de la Table des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches, Marc-Alexandre Brousseau abonde dans le même sens que Pascal Bérubé.

«Deux ans plus tard [après l’annonce du plan], où sont-ils? Il n’y a rien qui paraît sur le terrain», selon M. Brousseau.

«Peut-être que des gens ont obtenu des postes et qu’ils voyagent [entre leur région de résidence et leur région de travail]. Peut-être qu’il y a des personnes qui ont déménagé dans le coin, ce n’est pas impossible. Mais je n’ai rien détecté de ce côté-là. C’est quoi l’exigence d’être présent sur place? Deux ans plus tard, ça passe complètement inaperçu», a déclaré l’élu Brousseau.

Le maire de Thetford continue à croire à la bonne volonté du gouvernement dans ce dossier. Il ne demande qu’à être convaincu.

Mais «faire un aller-retour par semaine, ce n’est pas ça, occuper le territoire. Occuper le territoire, c’est l’habiter. L’implantation de fonctionnaires en région, ce n’est pas juste des bureaux. Il faut se déplacer et venir l’habiter», répète celui qui ne fonde pas tant d’espoir dans l’ouverture à venir d’un bureau gouvernemental partagé dans sa ville.

La véritable mobilité

La libérale Madwa-Nika Cadet craint des postes qui ne seraient régionalisés que sur papier. (Le Soleil, Erick Labbé)

La porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de développement économique régional et d’emploi s’«inquièt[e] du fait que certains postes peuvent être créés ou relocalisés sur papier en région, mais être dotés par des travailleurs effectuant du télétravail à partir d’un centre urbain».

«Il va sans dire que l’atteinte des cibles du gouvernement doit refléter une véritable mobilité de la main-d’œuvre en région», souligne Madwa-Nika Cadet.

De son côté, l’élue responsable chez Québec solidaire pour le Conseil du trésor, Christine Labrie, considère les nouvelles données comme «une excellente nouvelle pour la vitalité régionale et pour les services publics en région».

Mme Labrie «encourage la ministre à poursuivre en ce sens en rehaussant sa cible» actuelle de 5000 emplois de l’administration publique délocalisés.

La solidaire Christine Labrie demande à la ministre de rehausser sa cible. (Le Droit, Patrick Woodbury)

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, se réjouit aussi de ces nouvelles statistiques.

Celui qui est maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog rappelle que cette promesse part d’une demande de la FQM que d’aucuns trouvaient «farfelue», il y a cinq ans.

M. Demers analyse que l’addition du développement accéléré du réseau internet haute vitesse en région et la multiplication des possibilités de télétravail depuis la pandémie ont permis d’atteindre la cible de 5000 postes délocalisés, ou presque, aussi vite.

Le président de la Fédération des municipalités du Québec (FQM), Jacques Demers. (Fournie par la FQM)

Un des défis sera maintenant de maintenir ces postes en région, même après un remplacement, dit-il.

Mais aux dires du président de la FQM, qui porte la voix de plus de 1000 petites et moyennes municipalités et municipalités régionales de comté (MRC), le prochain grand pas que doit franchir le gouvernement sera celui d’implanter des postes de décideurs en région.

Des gestionnaires installés en région qui auront «un impact sur les décisions qui se prennent à Québec», réclame M. Demers.

Habiter pour comprendre

Le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue est aussi maire d’Amos et préfet de la MRC de l’Abitibi. Pour Sébastien D’Astous, la situation des régions rapprochées de Montréal, de Québec et de l’axe du Saint-Laurent diffère de celle des régions plus éloignées, comme la sienne.

Comme M. Demers, M. D’Astous demande davantage de postes décisionnels de la fonction publique pour «arrêter d’avoir des programmes mur-à-mur qui ne tiennent pas compte de nos réalités».

Comme ses collègues des autres régions, il atteste que pour comprendre une région, il faut l’habiter.

Le maire d’Amos relève enfin l’installation récente de nouveaux bureaux d’immigration du gouvernement du Québec en Abitibi comme bon exemple de nouveaux postes concrets installés en région.