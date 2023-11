Le Bloc veut éliminer une exception du Code criminel sur les discours haineux

«En disant: «on n’a pas le droit de tenir des propos haineux, on n’a pas le droit d’inciter à la violence, sauf en invoquant la religion?, c’est pratiquement une invitation à invoquer la religion pour tenir des propos haineux. Alors, on va niveler tout ça afin de dire: «il n’y a pas d’exception qui existe, on ne peut pas tenir des propos haineux»», a déclaré Yves-François Blanchet en mêlée de presse. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

«En disant: “on n’a pas le droit de tenir des propos haineux, on n’a pas le droit d’inciter à la violence, sauf en invoquant la religion”, c’est pratiquement une invitation à invoquer la religion pour tenir des propos haineux. Alors, on va niveler tout ça afin de dire: “il n’y a pas d’exception qui existe, on ne peut pas tenir des propos haineux”», a déclaré le chef bloquiste en mêlée de presse.

M. Blanchet a affirmé que le conflit entre Israël et le Hamas a rendu «plus évident et plus criant» cet enjeu alors que les gestes «essentiellement antisémites» se sont multipliés.

Il veut, par exemple, pouvoir bloquer la route juridique à l’imam controversé Adil Charkaoui qui, lors d’une manifestation en appui aux Palestiniens au début du mois, a appelé Dieu à se charger des «sionistes agresseurs» et à «n’en laisser aucun».

M. Blanchet a indiqué qu’il ne répond «pas du tout» à une demande de groupes de défense de la communauté juive ou à certains de leurs militants. «Il n’y a pas eu de sollicitation d’aucune forme», a-t-il même noté.

Sur les réseaux sociaux, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a donné son appui au projet de loi. «Se cacher derrière une exemption religieuse pour propager la haine est inacceptable, écrit le groupe militant sur X. Les chefs religieux ne peuvent pas être autorisés à répandre la haine en utilisant simplement des versets de livres saints. De même, les lieux de culte ne devraient jamais être utilisés comme des plateformes pour intimider et fomenter la haine.»

Appelée à commenter à son arrivée à la réunion du cabinet, la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a jugé que les lois sont déjà «extrêmement fortes lorsqu’il est question de la haine dans ce pays».

Son collègue Jean-Yves Duclos, qui est ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, a déclaré qu’il observe «beaucoup de tensions, parfois de la haine, parfois des incitations à la violence» dans les conversations sur les réseaux sociaux.

«C’est pour ça qu’il faut continuer d’envisager toutes les méthodes et toutes les mesures possibles pour protéger les gens dans un contexte de polarisation, de désinformation de plus en plus accru et de plus en plus problématique», a-t-il dit, se refusant à dire s’il appuie la proposition du Bloc québécois.

Le cabinet du ministre de la Justice, Arif Virani, n’avait pas répondu à une demande de commentaire de La Presse Canadienne au moment de publier.

De même, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à des questions sur l’avancement de l’enquête qui lui a été transférée relativement aux propos de l’imam Adil Charkaoui, sur leur nature potentiellement haineuse et, dans un tel cas, s’ils sont couverts par les exceptions prévues dans le Code criminel.