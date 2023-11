Drainville ouvre la porte à prolonger l’année scolaire après la Saint-Jean

«La loi dit que l’année scolaire se déroule du 1er septembre jusqu’à la fin juin. Et si on veut changer ça, ça prend l’accord des syndicats», a déclaré le ministre Drainville, mardi, dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

Au Québec, l’année scolaire se termine d’habitude avant la Fête nationale du Québec, le 24 juin. Mais la loi permet d’allonger une semaine de plus.

M. Drainville a dit dès le début de sa mêlée de presse qu’il ne s’avancerait pas tout de suite à savoir si des journées pédagogiques ou encore la semaine de relâche pourraient servir à reprendre en classe les jours de grève perdus.

Il s’est quand même dit «en réflexion là-dessus».

«C’est trop tôt, a poursuivi le ministre Drainville. Mais tu ne peux pas constamment couper des journées de classe et penser que les élèves vont apprendre tout ce qu’il y a à apprendre. Il y a aussi les examens du ministère! Un moment donné, il faut arriver à un certain niveau de connaissance pour passer les examens du ministère.»

Le ministre de l’Éducation estime de sa responsabilité de s’«assurer que les élèves aient appris ce qu’ils ont à apprendre».

Il espère qu’une entente surviendra bientôt et que les enseignants reprendront les cours très bientôt.

«J’ai encore espoir que nous en venions à une entente. Après ça, on verra le nombre de journées qui auront été perdues et on prendra les décisions en conséquence», a-t-il conclu.