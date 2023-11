Grève: Québec n’aura «pas le choix» d’imposer une loi spéciale, dit Duhaime

«Il faut donner aux employés de l’État minimalement la hausse du coût de la vie», a déclaré M. Duhaime, lundi, alors qu’il tenait un point de presse devant quelques journalistes, à Québec.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), formation qui n’a fait élire aucun député lors des élections générales de l’an passé malgré l’obtention de près de 13 % du suffrage, souligne à quel point le gouvernement Legault est en «position de faiblesse» à la table des négociations.

À cause de l’augmentation salariale de 30 % votée pour les députés en juin; de la subvention de 5 à 7 millions $ promise pour la venue de cinq jours du camp d’entraînement des Kings de Los Angeles l’an prochain à Québec; des milliards de dollars en subvention pour l’usine de batteries de NorthVolt; du prix du logement et de l’épicerie qui ne cesse d’augmenter.

«À la fin de la semaine, il faut qu’il y ait autant, sinon plus d’argent dans le portefeuille de tous les travailleurs», a résumé M. Duhaime, indiquant que les hausses salariales à l’inflation devraient être la norme autant pour le public que le privé.

Par contre, «au Parti conservateur du Québec, on n’apprécie pas beaucoup que les citoyens soient pris en otage», a précisé le chef Duhaime.

En ce moment, quelque 65 000 enseignants syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont en grève générale illimitée, ce qui représente environ 40 % des professeurs des écoles primaires et secondaires du Québec.

Les membres du front commun intersyndical du secteur public (CSN, CSQ, FTQ et APTS) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont observé des journées de grève la semaine passée et pourraient en faire d’autres.

«Les familles du Québec n’ont pas à souffrir éternellement. [...] Si ça s’éternise, le gouvernement n’aura pas le choix», a tranché M. Duhaime.