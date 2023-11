Déjà près de 4500 postes de fonctionnaires régionalisés

La mise à jour automnale du Plan gouvernemental de régionalisation de 5000 emplois de l’administration publique, publié lundi, révèle que 4489 postes ont été délocalisés des centres-villes de Montréal et de Québec depuis cinq ans. Presque à 90% de l’objectif.

Cela depuis que François Legault et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont pris le pouvoir, en octobre 2018.

M. Legault l’avait promis lors de la campagne électorale qui en a fait le premier ministre du Québec. Sa ministre responsable de l’Administration gouvernementale depuis 2020, Sonia LeBel, qui est aussi présidente du Conseil du trésor, avait par la suite présenté un plan qui s’échelonnait sur 10 ans, jusqu’en 2028.

À mi-parcours, en date du 30 septembre 2023, la cible est très près d’être atteinte.

Pas moins de 1093 postes ont été régionalisés juste dans les huit derniers mois, soit depuis le 31 janvier 2023, date de la précédente mise à jour. Ce chiffre inclut les 223 emplois délocalisés par Hydro-Québec depuis un an, car Hydro-Québec ne fournit qu’une mise à jour annuelle.

Les régions qui obtiennent la part du lion de cette régionalisation sont la Mauricie, avec 711 postes transférés sur son territoire, le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 653 et l’Estrie avec 612.

Pour qu’un poste soit considéré comme déplacé en région, son point d’attache doit être au moins à 75 km des centres-villes de Québec et de Montréal.

Mais attention! Le télétravail peut permettre à l’employé de ne pas habiter sa nouvelle région de travail en permanence. Certains fonctionnaires ont au plus l’obligation de se présenter au bureau quelques fois par mois.

La régionalisation d’un emploi de l’administration publique québécoise peut s’effectuer dans l’un des trois contextes suivants : le poste devient vacant; un nouveau poste est créé en région; l’employé déménage volontairement.

Le Secrétariat du Conseil du trésor compile le tout de façon globale et ne connaît pas la proportion des postes régionalisés à la suite de la vacance d’un poste, de la création d’un poste ou d’un déménagement volontaire.

Bientôt une nouvelle cible?

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean affiche la plus forte progression en nombres absolus avec 163 postes régionalisés de plus en huit mois (+33%), soit du 1er février au 30 septembre 2023. Mais la régionalisation a bondi de 54% en Abitibi-Témiscamingue et en Montérégie, ainsi que de 43% au Bas-Saint-Laurent.

«On respecte non seulement notre engagement de contribuer à freiner l’exode des régions, mais nous sommes en avance sur notre cible», s’est félicitée la ministre LeBel.

«En offrant des possibilités de carrière hors des grands centres, on favorise le déploiement d’emplois de qualité partout au Québec. Nous poursuivons donc nos efforts afin d’atteindre les 5000 emplois promis pour nos régions», a-t-elle assuré.

À titre de ministre responsable de l'Administration gouvernementale du Québec, Sonia LeBel a reçu comme mission du premier ministre François Legault de régionaliser 5000 postes de fonctionnaires en 10 ans. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Une nouvelle cible plus élevée pourrait être fixée pour les cinq années à venir, mais les autorités refusent de se prononcer.

«Le Secrétariat du Conseil du trésor suit la progression du nombre d’emplois régionalisés et évaluera les impacts d’aller au-delà de la cible de 5000. Nous prendrons le temps d’analyser la situation», répond-on simplement.

Le plan actuel considère les postes au sein de 55 ministères et organismes regroupant un bassin de 112 400 employés de la fonction publique et parapublique.

Revenu Québec en tête

L’Agence du revenu du Québec, mieux connu sous l’appellation Revenu Québec, s’avère celui des 55 ministères et organismes qui a transféré le plus de postes en région depuis cinq ans, 602. De ce total, 116 l’ont été en Outaouais.

Du 1er février au 30 septembre de cette année, Revenu Québec a transféré 64 emplois en région, dont 22 en Estrie.

Revenu Québec s'avère celui des 55 ministères et organismes qui a transféré le plus de postes en région depuis cinq ans, soit 602. (Hugo-Sébastien Aubert/Archives La Presse)

Hydro-Québec a fait sa part cette année avec 223 transferts de poste en un an, pour 529 au total depuis 2018. Une augmentation de 73 % par rapport à la même période l’an passé.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean (53 postes), la Mauricie (35) et la Montérégie (33) ont accueilli plusieurs travailleurs d’Hydro-Québec dans la dernière année.

La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) a plus que doublé son nombre de postes transférés en région au cours des huit mois étalés du 1er février au 30 septembre, passant de 85 à 183.

Sans doute en partie à cause des problèmes liés au système SAAQclic survenus à partir de la fin février. Sur 98 nouveaux emplois à la SAAQ installés en région en huit mois, on en compte 20 de plus au Bas-Saint-Laurent et 19 nouveaux en Mauricie.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), qui a déjà des bureaux un peu partout en région avec le guichet Services Québec, arrive au deuxième rang des employeurs publics et parapublics ayant régionalisé le plus de postes depuis janvier, avec 125.

Cela en fait 406 en cinq ans pour le MESS, troisième à ce chapitre derrière Revenu Québec et Hydro-Québec.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a réalisé un bond de 58% dans sa régionalisation en déménageant 49 postes en région en huit mois de 2023, ce qui lui en fait 133.

Dans un bureau près de chez vous

Le plan gouvernemental de régionalisation des emplois de fonctionnaires inclut de plus l’ouverture de 15 bureaux gouvernementaux partagés dans 14 régions du Québec. Il s’agit de locaux de travail communs mis à la disposition des employés des différents ministères et organismes publics et parapublics.

New Richmond, en Gaspésie, aura le premier. Il doit ouvrir avant la fin de 2023. Ceux de Shawinigan (Mauricie), Victoriaville (Centre-du-Québec), Lac-Mégantic (Estrie) et Alma (Lac-Saint-Jean) suivront en 2024.

Deux autres phases d’ouverture de ces bureaux gouvernementaux partagés sont prévues par la suite, reconfirme aujourd’hui le Secrétariat du Conseil du trésor.

Les villes de Matane (Bas-Saint-Laurent), La Malbaie (Charlevoix), Maniwaki (Outaouais), La Sarre (Abitibi), Baie-Comeau (Côte-Nord), Gaspé (Gaspésie), Thetford Mines (Chaudière-Appalaches), Rawdon (Lanaudière), Rivière-Rouge (Laurentides) et Sorel-Tracy (Montérégie) devraient aussi voir un bureau gouvernemental partagé ouvrir ses portes sur leur territoire.