Ontario: un député veut interdire le dépassement sur une ligne double

Cette situation a surpris de nombreux Ontariens, dont un député provincial néo-démocrate du nord de la province qui aimerait bien modifier le Code de la route.

Guy Bourgouin, député de Mushkegowuk_Baie-James, a présenté un projet d’initiative parlementaire visant à interdire ce dépassement. Si celui-ci est adopté, une violation à ce nouvel article entraînerait une amende de 400$ et au moins trois points d’inaptitude.

Le projet de loi est nommé la Loi de Chad, en l’honneur de Chad Bélanger, un résidant de la circonscription du député qui a été sérieusement blessé dans une collision provoquée par un camion ayant franchi la ligne centrale continue pour un faire un dépassement.

M. Bélanger avait souffert des fractures au cou, aux côtes, à la clavicule et au sternum ainsi que d’une commotion cérébrale. Le coeur et les poumons avaient aussi été endommagés. Depuis cet accident, il souffre aussi du trouble de stress post-traumatique.

«J’ai reçu plusieurs courriels de citoyens aussi surpris que moi que cette interdiction n’existe pas déjà dans la loi, a déclaré M. Bourgouin au cours d’une récente conférence de presse. Imposer une amende de 400$ et retirer au moins trois points d’inaptitude seront des moyens les plus efficaces pour obliger les conducteurs à réfléchir deux fois avant de faire cette manoeuvre. On ne veut pas attendre un autre accident avant de pénaliser un tel comportement.»

Parmi les plus sûres

Dakota Brasier, une porte-parole du ministre des Transports Prabmeet Sarkaria, a fait valoir que les routes ontariennes comptaient parmi les plus sûres en Amérique du Nord. Le taux de mortalité est l’un des plus faibles du continent.

«Les lois ontariennes permettent de sanctionner une personne qui conduit son véhicule de façon dangereuse, notamment en ne respectant pas les panneaux ou en dépassant incorrectement, a-t-elle déclaré. Le ministère évalue constamment ses politiques afin de déterminer si nous sommes à jour avec les plus récentes études et les meilleures pratiques dans le monde.»

Un porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, dit que l’organisation appuie «toute mesure ou loi qui renforce la sécurité routière dans l’ensemble de l’Ontario et qui aide à sauver des vies sur les routes».