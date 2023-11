Des militants pro-Palestine débarquent à Ottawa

Les manifestants marcheront dès 13h dans la capitale fédérale pour «exiger la fin de la complicité canadienne dans le génocide du peuple palestinien et la colonisation de la Palestine».

Des autobus en provenance de Québec, Montréal, Toronto, Mississauga et Kitchener doivent en principe arriver au centre-ville d’Ottawa, samedi.

Le Mouvement des jeunes Palestiniens, l’Association des Canadiens Arabes palestiniens, Labour for Palestine et la Ligue internationale de lutte des peuples au Canada, qui organisent la manifestation, demandent un cessez-le-feu immédiat, la fin du «siège de Gaza» et la «fin de la complicité du Canada dans les crimes de guerre, le génocide et la colonisation des terres palestiniennes par Israël».

Les organisateurs affirment qu’il s’agira d’une «marche historique, à un moment critique dans notre mouvement de libération».

«Nous appelons les Palestiniens, les Arabes et les personnes de conscience de tout le Canada à prévoir de se rendre à Ottawa ce jour-là. Lorsque nous nous montrons nombreux et que nous élevons nos voix ensemble, il devient impossible pour le gouvernement canadien d’ignorer le chœur du peuple», ont-ils déclaré dans les médias sociaux.

Une organisation juive, la Jews Say No to Genocide a également annoncé qu’elle participera à la marche.

«Les Juifs canadiens ajoutent leurs voix à ce chœur mondial appelant à la justice pour le peuple palestinien. En tant que Juifs, nous ne pouvons pas et ne resterons pas les bras croisés alors que l’État d’Israël – avec le plein soutien du gouvernement canadien – continue de commettre jour après jour des atrocités qui vont à l’encontre du cœur même de notre foi», écrit la coalition dans un communiqué.

Notons que le «Rassemblement du Canada pour le peuple juif» aura lieu le 4 décembre «pour les otages. Pour le peuple d’Israël. Pour la sécurité de Juifs canadiens».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse de réclamer un cessez-le-feu total dans cette guerre entre Israël et le Hamas. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Ottawa ne cède pas

Cela fait plus d’un mois qu’un conflit armé entre Israël et le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par le gouvernement du Canada, fait rage en Israël et dans la Bande de Gaza.

Des milliers de personnes sont mortes sous les bombes, mais un accord visant à suspendre les hostilités a été conclu cette semaine pour que le Hamas libère des otages.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse de réclamer un cessez-le-feu total dans cette guerre.

«Je continue d’appeler à la nécessité d’une paix durable dans la région, y compris une solution à deux États. Nous réclamons depuis des semaines une pause humanitaire significative. C’est un progrès que nous avons accompli en ce moment. Mais il y a encore beaucoup d’autres mesures que nous devrons prendre ensemble», a-t-il déclaré vendredi.

Ce dernier n’a pas expliqué pourquoi il ne soutenait pas un cessez-le-feu. Son ministre de la Défense nationale, Bill Blair, affirmait toutefois le mois dernier qu’il n’avait pas confiance que le Hamas respecte un tel accord.

N’empêche, presque tous les jours, des manifestations réclamant un cessez-le-feu ont lieu un peu partout au pays, particulièrement à Ottawa.

Plus de détails à venir.