Poilievre «tourne le dos» à l’Ukraine comme «l’extrême droite», dit Trudeau

Selon lui, l’explication du chef Pierre Poilievre voulant que ses troupes aient voté contre un accord de libre-échange avec l’Ukraine, en début de semaine, parce que le projet de loi favorise la tarification du carbone est une «excuse absurde» et «ridicule» qui cache «la vraie histoire».

«C’est effectivement la montée de la droite américaine et de la droite un peu partout dans le monde qui démontre son influence que tous les députés conservateurs au Canada ont voté contre l’Ukraine», a-t-il lancé lors d’une conférence de presse à Saint-Jean de Terre-Neuve où se tenait le Sommet des dirigeants Canada-Union européenne.

De passage à Toronto la veille, M. Poilievre avait déclaré aux journalistes qu’une tarification sur le carbone en Ukraine entraverait sa reprise économique.

«C’est cruel et franchement dégoûtant que l’obsession idéologique de Trudeau de taxer la classe ouvrière, les personnes âgées et les familles qui souffrent ait eu préséance sur ce qui aurait dû être un accord de libre-échange», avait-il dit.

Or, l’Ukraine a un prix sur la pollution depuis des années et son l’ambassadrice au Canada presse Ottawa d’adopter le projet de loi.

Selon M. Trudeau, il est «très préoccupant» que les conservateurs, qui étaient jusqu’à récemment parmi «les plus grands défenseurs de l’Ukraine», changent leur fusil d’épaule à l’image des «républicains MAGA», une référence au slogan politique «Make America Great Again» qu’a popularisé Donald Trump durant sa campagne présidentielle.

«Non seulement les Canadiens d’origine ukrainienne, mais tous les Canadiens devraient s’inquiéter lorsque le Parti conservateur du Canada et Pierre Poilievre tournent le dos à l’histoire, tournent le dos à nos amis et alliés, tournent le dos à l’ordre international fondé sur des règles et à notre soutien à la Charte des Nations unies et à l’intégrité territoriale», a-t-il envoyé.