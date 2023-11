Journée chargée de discussions entre Trudeau, Michel et Von der Leyen

Le président du Conseil européen Charles Michel, le premier ministre Justin Trudeau et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rencontrent à St. John's, vendredi. (Paul Daly/La Presse Canadienne)

Réunis à Saint-Jean de Terre-Neuve, ils pourraient annoncer plus de détails sur les modalités d’une entente en matière de financement de la recherche.

En effet, M. Trudeau a confirmé jeudi, en ouverture du sommet Canada-Union européenne, qu’Ottawa se joindrait à l’initiative surnommée Horizon Europe, un programme européen de recherche scientifique totalisant 100 milliards de dollars.

Les dirigeants ont entamé leur journée de travail par une rencontre bilatérale à trois d’environ trente minutes. M. Trudeau a accueilli le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans l’édifice spacieux d’un musée de Saint-Jean de Terre-Neuve.

Liens entre l’Europe et le Canada

Tous les trois ont voulu faire une démonstration très concrète des liens amicaux entre l’Europe et le Canada, se lançant des fleurs devant le peloton de journalistes et photographes agglutinés.

«Il y a énormément de choses à discuter, mais il y a aussi énormément de choses à faire», a déclaré le premier ministre canadien, en anglais, face aux regards approbateurs et complices de ses convives.

Il a prédit que les retombées du sommet seraient «substantielles et réelles».

«C’est un énorme plaisir de pouvoir accueillir mes amis Charles Michel et Ursula von der Leyen ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour parler justement des grands enjeux auxquels on fait face dans le monde», a-t-il ajouté en français.

Charles Michel a ensuite déclaré, dans la langue de Molière également, que «la confiance et l’amitié» sont «vraiment les fondations de la relation entre l’Union européenne et le Canada».

«Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes rêves, les mêmes espoirs», a-t-il ensuite soutenu en anglais.

M. Michel est revenu sur les grands objectifs de coopération entre l’Europe et le Canada, que ce soit en matière de changements climatiques, de sécurité et de respect des droits de la personne.

Le leader européen a mentionné son soutien à une solution à deux États au Proche-Orient. Les partenaires ont aussi profité du moment pour afficher leur soutien au peuple ukrainien.

Mme Von der Leyen, s’est adonnée à un jeu de mots pour comparer la grande «roche»(«the rock») qu’est Terre-Neuve dans l’océan aux liens «solides comme le roc» («rock solid») entre l’Europe et le Canada.

Les dirigeants ont ensuite pris part à une rencontre de travail élargie où des chefs de cabinet et des ambassadeurs étaient présents. Les ministres Seamus O’Regan et Gudie Hutchings avaient aussi leur place autour de la grande table rectangulaire.

MM. Trudeau et Michel et Mme Von der Leyen doivent tenir un point de presse conjoint plus tard vendredi.