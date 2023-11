700 membres attendus au congrès de QS cette fin de semaine à Gatineau

Le congrès sera aussi l’occasion pour les membres de débattre d’idées comme celle de permettre uniquement aux femmes ou aux personnes non binaires de se présenter lors de prochaines élections partielles.

La mesure serait temporaire, le temps que le parti effectue une révision globale de ses statuts. Elle viserait à augmenter la diversité et atteindre la parité au sein du caucus, peut-on lire dans le cahier de propositions.

Les membres seront également appelés à voter sur des propositions concernant le coût de la vie.

Les membres de Québec solidaire éliront une porte-parole féminine en remplacement de Manon Massé. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

On propose de plafonner les marges de profits des grandes chaînes d’alimentation, de créer un programme d’alimentation scolaire universel et d’éliminer la TVQ sur les produits usagés et les services de réparation.

Le parti souhaite aussi que les membres discutent de cinq «grands défis»: les changements climatiques, l’avenir énergétique, l’intelligence artificielle, la culture québécoise et le vieillissement de la population.

Cette réflexion se poursuivra au courant de l’hiver, pour déboucher sur des propositions à adopter lors d’un conseil national au printemps 2024, en vue des élections générales de 2026, indique-t-on.

Selon le plus récent sondage Pallas-Data, QS ne récolterait que 16 % de la faveur populaire, loin derrière le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ), mais à égalité avec le Parti libéral du Québec (PLQ).

La sortie récente du livre de l’ex-députée solidaire Catherine Dorion, dans lequel elle critique le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a également passablement secoué le parti.

Les membres devront décider s’ils renouent leur confiance envers M. Nadeau-Dubois, ou s’ils préfèrent «laisser le poste vacant». Ces deux options apparaîtront sur leurs bulletins de vote.

Les candidates au poste de porte-parole féminine sont Christine Labrie, Émilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal. Elles auront la chance de s’affronter une dernière fois lors d’un débat samedi matin.

Les résultats des votes seront dévoilés dimanche.