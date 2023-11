Les caquistes dissidents rentrent dans le rang

Voici une saisie d'écran du vote sur la motion pour annuler la subvention pour la tenue de deux matchs hors concours des Kings à Québec, en octobre 2024. Le Soleil a encadré les deux députés de la CAQ qui avaient exprimé leur dissidence dans les jours précédents, soit Luc Provençal (Beauce-Nord) et Éric Girard (Lac-Saint-Jean). (Assemblée nationale du Québec/Le Soleil)

À la suite d’un débat parlementaire tenu mercredi après-midi portant sur la demande de l’opposition d’« annuler la subvention accordée pour la tenue de deux parties présaison des Kings de Los Angeles », les députés de l’Assemblée nationale du Québec devaient voter individuellement, jeudi matin.

Le vote s’est soldé avec 30 élus pour la motion et 74 contre. Les 21 autres étaient absents du Salon bleu au moment du vote.

Les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans les circonscriptions de Beauce-Nord, Luc Provençal, et de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, l’homonyme du ministre responsable de ladite subvention, s’étaient exprimés mardi contre le principe même de dépenser de l’argent public pour organiser deux rencontres présaison de la LNH au Centre Vidéotron de Québec.

« Je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean. Il y aurait bien des choses à faire et c’est contraire aux valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Et je fais partie des citoyens de Lac-Saint-Jean », avait commenté le député jeannois Girard, allant à contre-courant de son collègue ministre Girard et de son patron, le premier ministre François Legault.

Forcer le vote des caquistes

Le député beauceron Provençal, qui est déjà sorti des rangs lors de l’abandon du projet de troisième lien automobile en avril, avait aussi signifié être contre cette subvention destinée aux millionnaires de la LNH. « C’est contre mes valeurs », avait affirmé M. Provençal, mardi, à plusieurs reprises.

Jeudi, les deux ont quand même voté contre la motion proposée par l’opposition libérale. La motion se lisait ainsi :

« Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement caquiste de respecter l’état des finances publiques, d’annuler la subvention accordée pour la tenue de deux parties présaison des Kings de Los Angeles et de mieux répondre aux besoins criants dans de nombreux secteurs au Québec, notamment dans la capitale nationale. »

Une motion ordinaire se règle par l’obtention du consentement ou non des groupes parlementaires. Mais pour une motion du mercredi comme celle-ci, même si elle était votée le jeudi, il faut que chaque élu présent en chambre enregistre son vote par voie électronique. Ce qui se faisait auparavant par appel nominal se fait maintenant, depuis cette session, par vote électronique.

Les députés des trois partis d’opposition étaient d’accord.

Pour le vote, l’unanimité a aussi régné dans le camp de la CAQ.

Une enquête de la VG?

Dans les derniers jours, Québec solidaire (QS) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) ont tour à tour demandé une enquête à la Vérificatrice générale du Québec sur la gestion de cette subvention de 5 à 7 millions $ pour la tenue de cinq jours de camp d’entraînement d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Québec.

En conférence de presse jeudi matin à l’Assemblée nationale pour le dépôt de son rapport annuel, la Vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, a éclairci la situation dans ce dossier.

« La Loi du Vérificateur général prévoit deux situations où je suis tenue de faire enquête ou de faire un audit. Si le Conseil du trésor me demande de faire enquête ou si c’est le Conseil exécutif qui me le demande. Ce sont les deux situations qui sont prévues à ma loi », a expliqué Mme Leclerc.

« Outre ça, le Vérificateur général planifie ses mandats et, dès que nous avons fait le choix et que nous avons envoyé la lettre-mandat à l’entité [qui fait la demande], l’information est divulguée sur notre site. Alors, si on prend la décision, ce sera publié sur notre site », s’est-elle limitée à dire.

Mme Leclerc a donc tout le loisir de décider si elle et son équipe se pencheront sur le dossier ou pas. Et quand ils le feront. Si c’est le cas, une publication sur le site internet de la Vérificatrice en fera état.

Et si la Vérificatrice générale refuse les demandes de QS et du PCQ et décide de ne pas étudier la fameuse subvention pour la venue des Kings? Il ne se passera rien. Aucune communication à cet effet ne sera effectuée ou publiée.