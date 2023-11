Legault: «Les Québécois sont fâchés contre moi»

«Je suis très conscient que les Québécois sont fâchés contre moi. Je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance», a laissé tomber un premier ministre Legault contrit, mercredi matin, à la sortie de son bureau du Parlement de Québec.

Un sondage de la firme Pallas Data mené pour le magazine L’Actualité et le site Qc125 montre que la Coalition avenir Québec (CAQ) n’est plus le parti préféré des Québécois pour la première fois plus de cinq ans.

M. Legault et la CAQ ont accédé au pouvoir en octobre 2018.

M. Legault refuse toutefois d’énumérer les raisons qui font qu’un an à peine après une réélection triomphale pour un deuxième mandat, son gouvernement de la CAQ se retrouve en chute libre auprès des électeurs.

«Je ne veux pas commencer à jouer à l’analyste. C’est un ensemble de raisons», a-t-il commenté, avant de reprendre le pas pour aller affronter les oppositions au Salon bleu.

Un automne difficile

Oppositions qui ne se sont pas gênées encore mercredi de questionner le premier ministre Legault et son ministre des Finances, Eric Girard, sur la subvention de 5 à 7 millions $ donnée à Gestev. La filiale de Québecor organisera la venue des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec pour cinq jours de leur camp d’entraînement présaison de 2024.

Depuis la défaite électorale dans la partielle de Jean-Talon, circonscription de Québec, début octobre, la CAQ ne cesse de glisser dans les intentions de votes.

Les décisions gouvernementales contestées s’additionnent depuis.

Dans la région de Québec, on pense entre autres au retour du volet automobile d’un éventuel projet de troisième lien entre Québec et Lévis, ainsi qu’au dossier du tramway de Québec placé par le gouvernement Legault entre les mains la Caisse de dépôt et placement du Québec pour les six prochains mois.

L’argent public dépensé pour la venue de deux matchs préparatoires de la LNH semble être la goutte qui fait déborder le vase.