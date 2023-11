Le Canada attend avec impatience une libération d’otages

Mme Joly affirme que le Canada s’attend à ce que tout accord comprenne la libération de tous les otages enlevés par le Hamas, l’autorisation pour tous les ressortissants étrangers de quitter la bande de Gaza et une aide humanitaire considérablement accrue pour ceux qui se trouvent dans le territoire assiégé.

De hauts responsables du Hamas affirmaient mardi qu’un accord pourrait être conclu ce jour-là. En vertu de cet accord, le groupe militant libérerait des otages enlevés le 7 octobre et Israël libérerait des prisonniers palestiniens.

Cette possible avancée fait suite à des semaines de négociations entre Israël, les États-Unis et le Qatar, après que des hommes armés du Hamas et leurs alliés ont tué environ 1200 personnes et capturé environ 240 otages le 7 octobre en Israël.

L’armée israélienne étendait mardi ses opérations militaires dans le nord de Gaza, dans le cadre d’une campagne de représailles qui, selon les autorités sanitaires du territoire, a fait plus de 12 700 morts jusqu’ici.

Encore 200 personnes

Par ailleurs, aucun Canadien ne figurait mardi sur la liste des ressortissants étrangers autorisés à quitter la bande de Gaza assiégée et à gagner l’Égypte via le poste frontalier de Rafah. Selon la ministre Joly, environ 200 personnes ayant des liens avec le Canada attendent toujours une occasion de sortir de la bande de Gaza.

Ottawa affirme que 90 Canadiens, résidents permanents et leurs proches ont quitté le territoire palestinien au cours de la fin de semaine dernière, ce qui porte le bilan total depuis le début du conflit à plus de 450 sorties.

Mme Joly a déclaré aux journalistes qu’elle avait évoqué vendredi un éventuel accord sur les otages avec le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et qu’elle en avait discuté mardi matin avec son homologue qatari.

« Ce que nous attendons de cet accord, c’est que nous voulons nous assurer que tous les otages soient libérés, que tous les ressortissants étrangers soient autorisés à quitter Gaza, y compris, bien sûr, les quelque 200 Canadiens qui sont toujours à Gaza, et que l’aide humanitaire puisse entrer — et bien plus que ce qui est autorisé jusqu’à présent », a-t-elle déclaré mardi sur la colline du Parlement.

« Nous réclamons toujours des pauses humanitaires, une trêve humanitaire, qui conduirait à un éventuel cessez-le-feu. »