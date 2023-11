« C’est contre mes valeurs », disent des élus de la CAQ

Une semaine après l’annonce de l’événement, la tenue d’une partie du camp d’entraînement présaison 2024 des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec continue à valoir encore beaucoup de critiques au gouvernement Legault.

Le fait que le ministre Eric Girard, aussi responsable du dossier du retour d’un club de la LNH à Québec, ait promis de payer entre 5 et 7 millions $ d’argent public pour éponger le déficit de l’événement a provoqué la levée de boucliers.

Même dans les rangs du gouvernement, alors que certains élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont exprimé leur désaccord.

« Je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean. Il y aurait bien des choses à faire et c’est contraire aux valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Et je fais partie des citoyens de Lac-Saint-Jean », a commenté le député de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, mardi, à son entrée au caucus des élus caquistes.

Vous n’avez pas mal lu et ce n’est pas une erreur. Il a le même nom que le ministre qu’il critique, à un accent aigu près.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui est déjà sorti des rangs lors de l’abandon du projet de troisième lien automobile en avril, a aussi signifié être contre cette subvention destinée aux millionnaires de la LNH.

« C’est contre mes valeurs », a affirmé M. Provençal, à plusieurs reprises.

Legault se dit « conscient »

Le premier ministre du Québec, François Legault, répond à l'opposition au sujet d'une subvention aux Kings de L.A. pour commémorer et jouer deux matchs hors-concours à Québec. lors de la période des questions, à l'Assemblée législative à Québec, le mardi 21 novembre 2023. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

De son côté, le grand patron des caquistes, le premier ministre François Legault, s’est dit « très conscient que ça ne fait pas l’unanimité ». M. Legault a par contre préféré s’en tenir à commenter les négociations avec les employés du secteur public qui amorçaient la grève générale mardi.

Mitraillé de questions sur le sujet au Salon bleu, surtout de la part des libéraux, M. Legault a reconnu en sortant de la chambre qu’« il n’y en a jamais de facile pour un premier ministre », parlant de la semaine qui vient de passer.

Le chef du gouvernement a tenu à rappeler « tout a été fait dans les règles ».

« Il y a des gouvernements avant moi qui ont investi 400 millions $ dans un amphithéâtre et on aimerait ça que cet amphithéâtre serve à sa raison d’être, c’est-à-dire avoir des matchs de la LNH », a résumé M. Legault aux journalistes, dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

« Une dépense », dit Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, n’hésite pas à qualifier de « dépense » la subvention faite à Gestev, une filiale de Québecor, pour la venue des Kings. Et non pas d’investissement.

Mais M. Fitzgibbon n’écarte pas pour autant les retombées économiques que cette dépense va engendrer.

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui était aussi à l’annonce de mardi dernier, est celui de qui relève le Fonds de la région de la Capitale-Nationale où a transité l’argent.

Aussi ministre responsable des Infrastructures, M. Julien réitère que ce mécanisme était le bon. «On n’a pas déshabillé personne, c’était la bonne façon », a-t-il assuré.

Sa collègue ministre des Relations internationales et députée de Chutes-de-la-Chaudière, sur la Rive-Sud de Québec, Martine Biron y voit une opportunité pour Québec en vue d’une expansion de la LNH.

« De toute façon, ce serait une bonne chose pour tous les partisans de hockey s’il y avait une nouvelle équipe qui arrivait. » — Martin Biron, ministre et députée de la Rive-Sud de Québec

Député de Montmorency, à Québec, Jean-François Simard estime que les gens de Québec n’ont « pas encore fait le deuil du départ des Nordiques. Et voilà qu’on a un ministre des Finances qui travaille à son retour. Je salue ça », a dit M. Simard.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a quant à elle répété que « ce n’était probablement pas le meilleur timing ». Ce qu’avaient déjà évoqué les ministres Geneviève Guilbault (Transports, Louis-Hébert) et Bernard Drainville (Éducation, Lévis), dans les derniers jours.

« Par contre, on a un amphithéâtre superbe qu’il faut mettre en valeur et cette initiative va permettre de faire ça », a conclu Mme Champagne Jourdain.