À la veille de l’ouverture du congrès national du Parti conservateur du Québec (PCQ), qui se déroule samedi et dimanche au Centre des congrès de Lévis, le chef Duhaime en a remis une couche dans l’affaire de la subvention de 5 à 7 millions $ pour la venue des Kings au Centre Vidéotron.

« François Legault l’a échappé dans la région de Québec », a déclaré M. Duhaime, lors de point de presse tenu vendredi.

« Regardez ce qu’il a fait au lendemain de l’élection partielle [perdue par la CAQ] dans Jean-Talon, a-t-il poursuivi. Il a re-reculé sur le troisième lien. Regardez ce qu’il vient de faire avec le tramway et le maire de Québec il y a quelques jours. »

« Et là, il pense qu’ils vont nous acheter avec des billets de hockey pour aller voir une game de l’équipe B hors-saison de Kings de Los Angeles? Il y a quelque chose là-dedans de vraiment indigne. » — Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

M. Duhaime va même jusqu’à se demander si ces millions de dollars ne servent pas en réalité à obtenir une audience avec le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman.

Le premier ministre Legault a dit vendredi espérer que « M. Bettman va venir nous visiter pendant ces games-là. Ce qui est visé, c’est de dire : on a un amphithéâtre de classe mondiale, de classe de la Ligue nationale. Il est temps que la Ligue nationale accepte de donner une franchise, d’avoir le retour des Nordiques ».

Le chef conservateur, qui a été candidat dans la région de Québec aux dernières élections générales, ne s’est pas fait prier pour prendre la balle au bond.

« Ils s’imaginent en plus qu’ils peuvent faire miroiter le retour des Nordiques avec ce 7 millions? Quelle garantie ils ont? Quel rapport ça a? Est-ce que 7 millions $, c’est le prix à payer pour que M. Girard, le ministre des Finances, rencontre Gary Bettman? » — Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Fin novembre, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, ira rencontrer le commissaire de la LNH à son bureau de New York. Il l’avait déjà fait en mai 2022.

Un vote « correct »

Le chef du PCQ se soumettra à un vote de confiance des militants du parti. Les résultats seront connus dimanche, en milieu de journée.

M. Duhaime dit ne pas s’attendre à un résultat stratosphérique comme ce fut le cas pour M. Legault au congrès de la CAQ, en mai dernier. Le chef caquiste y avait obtenu un taux d’appui de 98,6 %.

Deux mois plus tôt, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, avait atteint 98,5 % de soutien de la part de ses militants.

« On est un parti fondé par des gens qui étaient tout sauf dociles et obéissants », a rappelé M. Duhaime, convenant de plus qu’une certaine déception s’est fait sentir dans les rangs conservateurs à la suite des dernières élections générales, où le parti n’a fait élire aucun candidat.

« Pendant la crise [de la pandémie], les gens qui sont venus vers nous étaient des gens un peu rebelles, à commencer par moi. J’aime le parti pour ça! Ça fait qu’il y a des débats. Je ne m’attends pas à un couronnement à la François Legault, où c’est le parti d’un seul homme », indique-t-il.

« Je ne m’attends pas à un score comme celui-là, très honnêtement. Il y a des gens plus sévères et ils ont le droit, c’est très correct. Je m’attends à un score correct. L’important est que la majorité soit toujours derrière nous. » — Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Le chef conservateur a refusé d’évoquer une cible ou même une fourchette d’appréciation envisageable lors de ce vote.

« Oui, des gens souhaiteraient que la croissance du parti aille plus vite, et j’en suis. Mais il faut aussi regarder le chemin parcouru en trois, on peut se féliciter et en fin de semaine, ce sera une occasion de se donner une tape dans le dos », a-t-il résumé.

Il se réjouit par ailleurs de voir que trois candidats se présentent à la présidence du parti et que tous les postes au sein de l’exécutif auront au moins un candidat, parfois plusieurs.

Relancer le nucléaire

Parmi les propositions discutées cette fin de semaine au congrès, le PCQ veut entre autres relancer la filière de l’énergie nucléaire. De l’extraction de l’uranium à la production d’énergie par des centrales nucléaires.

Président de la commission politique du PCQ et candidat conservateur dans la circonscription d’Argenteuil en 2022, Karim Elayoubi voit poindre davantage d’acceptabilité sociale au Québec pour cette énergie qu’il qualifie d’« ultra performante » et « très environnementale ».