Ottawa s’engage à honorer le premier bataillon entièrement composé de Noirs

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a publié une déclaration indiquant que l’argent serait dépensé sur cinq ans pour des activités commémoratives, du matériel pédagogique et des monuments commémoratifs de guerre.

L’annonce de M. Blair fait suite aux excuses officielles du premier ministre Justin Trudeau aux descendants des membres du bataillon en juillet 2022.

M. Trudeau a déclaré que les 600 membres du bataillon avaient été confrontés à un racisme systémique avant, pendant et longtemps après la guerre.

L’annonce de vendredi a eu lieu au Black Cultural Centre for Nova Scotia, à Cherry Brook, en Nouvelle-Écosse.

Le ministère de la Défense nationale a affirmé qu’il prenait des mesures pour changer la culture militaire, notamment en éradiquant le racisme et la discrimination systémiques.

«Les contributions des membres du 2e Bataillon de construction aux efforts de guerre pendant la Première Guerre mondiale ont été inestimables, et pourtant, ils ont été victimes de racisme envers les Noirs pendant et après la guerre», a soutenu le ministre Blair dans un communiqué.

«Le fait de reconnaître les expériences de ces hommes courageux et de promouvoir leur héritage constitue une étape importante dans le processus de réparation des erreurs du passé et la promotion de la diversité et de l’inclusion au sein des forces armées du Canada.»

Deux ans de protestations

Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, des centaines d’hommes noirs au Canada ont été refoulés lorsqu’ils se sont portés volontaires pour combattre outre-mer.

Après deux ans de protestations, l’armée canadienne a obtenu l’autorisation en 1916 de créer un bataillon séparé et non combattant qui serait responsable de construire des routes et des voies ferrées et de mener des opérations forestières dans le cadre du Corps expéditionnaire canadien.

Créé le 5 juillet 1916 à Pictou, en Nouvelle-Écosse, le bataillon a été la dernière unité séparée de l’armée canadienne.

Le recrutement avait eu lieu dans tout le pays. Plus de 300 de ceux qui se sont enrôlés venaient de la Nouvelle-Écosse. D’autres s’étaient joints du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et des États-Unis.

L’unité a été dissoute le 15 septembre 1920 sans cérémonie ni reconnaissance pour le service de ses membres.

«Ce financement est un exemple concret de l’engagement du gouvernement du Canada à prendre des mesures sérieuses pour encourager la diversité et l’inclusion et lutter contre le racisme dans nos milieux de travail et dans la société», indique le ministère dans son communiqué.