20 000 signatures et une campagne de pub

Le 5 octobre, plusieurs partis et groupes sont venus appuyer le Mouvement Démocratie Nouvelle pour le lancement de sa pétition à l'Assemblée nationale. Au centre, le co-porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le président du Mouvement Démocratie Nouvelle et ex-député, Jean-Pierre Charbonneau, et le député du Parti québécois, Pascal Bérubé. (Site de l'Assemblée nationale du Québec)