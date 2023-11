Les millions aux Kings pour rappeler que Québec « existe », justifie Drainville

« Il faut, une fois de temps en temps, que la Ligue nationale sache qu’on est là, qu’on existe, qu’on a un amphithéâtre prêt à accueillir une équipe », a justifié le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le député de Lévis convient que le timing de l’octroi de millions de fonds publics aux Kings de Los Angeles pour deux parties au Centre Vidéotron « n’est pas idéal ».

Mais Québec devait le faire pour « envoyer un signal à la ligue nationale » que la capitale rêve toujours au retour des Nordiques, a-t-il expliqué.

« On voulait, à travers cet investissement-là, envoyer un signal », a répété l’élu, questionné en marge d’une annonce à l’Université Laval.

« Imaginez si Montréal avait perdu les Canadiens. C’est ça qui nous est arrivé à Québec. On a perdu notre club. Et on aimerait ça, franchement, le retrouver un jour, a poursuivi le ministre Dranville. L’espoir, il reste vivant. On continue d’y croire, au retour des Nordiques à Québec. »

« Je suis conscient du fait que ça ne fait pas l’unanimité, mais il faut revenir à la raison première [...] On l’a fait parce qu’on y croit. » — Bernard Drainville, ministre de l'Éducation du Québec.

Mardi, son collègue des Finances, Éric Girard, annonçait l’octroi de cinq à sept millions de fonds publics pour l’organisation de deux parties hors concours des King de Los Angeles au Centre Vidéotron. D’abord contre les Bruins de Boston le 3 octobre 2024, puis contre les Panthers de la Floride le 5 octobre.

Mardi, le gouvernement Legault a annoncé l'octroi de cinq à sept millions $ pour attirer les Kings de Los Angeles à Québec pour deux parties pré-saison. (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

L’annonce a rapidement décrié par les oppositions de l’Assemblée nationale, mais aussi par les organismes communautaires et les syndicats, à qui le gouvernement Legault répété qu’il « n’a pas de marge de manœuvre » dans le contexte économique actuel.

Jeudi, le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, a fait part de son malaise par rapport à la décision dans une entrevue à Radio-Canada Saguenay, affirmant avoir reçu plusieurs appels et courriels en lien avec l’annonce de mardi.

Bernard Drainville a assuré « entendre et comprendre » les critiques. Mais le retour d’un club professionnel à Québec « passe par des décisions comme ça, qui font pas l’unanimité, mais qui envoient une signal très clair », estime le ministre.