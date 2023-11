Les Kings coûteront autant que la F1, sinon plus

Pour l'annonce de mardi, Martin Tremblay, de Québecor, et Luc Robitaille, président des Kings, accompagnaient les ministres Eric Girard, aux Finances, et Jonatan Julien, responsable de la région de la Capitale-Nationale. (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

C’est ce que montrent des chiffres du ministère du Tourisme du Québec obtenus par Le Soleil.

Mardi, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, a annoncé que l’équipe de Los Angeles dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Kings, s’installera au Centre Vidéotron de Québec au début du mois d’octobre 2024.

La subvention de 5 à 7 millions $ promise par le ministre Girard, pour que les Kings viennent s’entraîner à Québec durant cinq jours, se compare à la participation financière du gouvernement du Québec pour de grands événements sportifs comme le Grand Prix du Canada de Formule 1, la Coupe des Présidents de 2024, au golf, et les Championnats du monde de cyclisme sur route de 2026.

Les Kings, dont le président est le Québécois Luc Robitaille, tiendront une partie de leur camp d’entraînement dans l’amphithéâtre de Québec, du 2 au 6 octobre de l’an prochain.

Les amateurs pourront acheter des billets entre 55 $ et 170 $ pour assister à deux matchs présaison hors concours, les 3 et 5 octobre. Les Kings affronteront alors les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Des séances d’entraînement publiques seront aussi au programme toute la semaine.

Au cours des cinq dernières années, le ministère du Tourisme du Québec a financé 13 événements sportifs ou culturels à hauteur de 1 million $ ou plus.

(Ministère du Tourisme du Québec)

On voit que le Grand Prix de F1, avec 5 344 337 $, obtient la plus importante subvention directe du ministère du Tourisme.

Le ministère confirme que « le montant de 5,3 millions $ représente l’aide totale du gouvernement du Québec pour cet événement en 2023-2024 ».

Ce montant s’avère récurrent et revient chaque année que la course est présentée. Ce qui n’a pas été le cas en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.

En réalité, la Coupe des Présidents prévue en septembre 2024, au club de golf Royal Montréal, reçoit 6,5 millions $ d’argent public de Québec. Le Secrétariat de la région métropolitaine, une branche du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, contribue aussi pour 1,5 million $. En plus des 5 millions $ déjà déboursés au Tourisme.

Les Championnats du monde de cyclisme sur route de 2026, aussi présentés à Montréal, obtiennent pour leur part 7 millions $ du gouvernement québécois. C’est-à-dire 2 millions $ du ministère du Tourisme, 3,5 millions $ du ministère de l’Éducation et 1,5 million $ du Secrétariat de la région métropolitaine.

Marchand veut voir le gouvernement « sur le gun »

Le maire de Québec a réagi pour la première fois jeudi aux quelques millions $ réservés par le gouvernement Legault à la visite d’équipes professionnelles de hockey dans la capitale.

Sans dire s’il considère que la somme annoncée par Québec — et vivement critiquée — pour encourager la présentation de matchs préparatoires de la LNH constitue de l’argent bien investi, Bruno Marchand a surtout dit s’attendre du gouvernement qu’il soit aussi réactif dans des dossiers prioritaires.

« Le gouvernement a saisi une opportunité avec la venue des Kings. On a besoin que ce gouvernement-là soit aussi rapide à saisir d’autres opportunités », a-t-il plaidé, à la défense d’enjeux criants comme le logement, l’itinérance et l’économie.

« Il faut être autant sur le gun à saisir des opportunités. C’est à ça que je m’attends. »

La Ville de Québec n’a par ailleurs « pas été impliquée » dans les négociations des ententes pour la tenue de ces événements, a-t-il par ailleurs fait savoir.