L’ex-député bloquiste Raynald Blais n’est plus

Notamment journaliste à la station CHNC de New Carlisle pendant une douzaine d’années, puis président du Conseil central de la CSN en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine de 1993 à 1995 et de 1998 à 2000, Raynald Blais avait tenté de se faire élire pour le Bloc québécois une première fois à l’automne 2000. Il avait cependant perdu par environ 3600 contre le libéral Georges Farrah alors que la circonscription s’appelait Gaspé-Bonaventure-Îles-de-la-Madeleine-Pabok.

Il prend sa revanche lors de l’élection du 20 juin 2004, l’emportant par un peu plus de 8300 voix. Il célèbre sa victoire dans son village natal de Port-Daniel. Il gagnera de nouveau en janvier 2006 et en octobre 2008. Il a décidé de se retirer de la politique fédérale avant l’élection de mai 2011, invoquant surtout l’immensité du territoire à desservir.

L’ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, garde un excellent souvenir de M. Blais. « C’était un homme de région, dans le bon sens du terme, bien ancré dans son comté et qui faisait un bon travail non seulement à Ottawa mais également chez lui. Je pense aux pêches et aux forêts notamment. C’était un homme déterminé qui pouvait paraître effacé dans un premier temps, qui ne parlait pas beaucoup et qui d’un coup intervenait dans son langage coloré », se remémore-t-il.

Serge St-Pierre, président actuel du Conseil central de la CSN en Gaspésie et aux Îles, a côtoyé Raynald Blais sur le plan syndical à partir de 1991.

« Il était là pour les grandes luttes régionales, comme celle contre les compressions au régime d’assurance-emploi, et la réduction des services de transport ferroviaire de VIA Rail Il a été l’un des présidents marquants au conseil central. C’est peut-être cette lutte-là, contre les coupes à l’assurance-emploi, qui a été retenue davantage par la population. » — Serge St-Pierre

Daniel Côté, maire de Gaspé, préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé et ex-président de l’Union de municipalité du Québec, affirme sans hésitation que Raynald Blais a été l’élément le plus déterminant dans sa décision de faire de la politique. M. Côté a été l’adjoint politique de M. Blais de 2004 à 2009. Il a été estomaqué d’apprendre le départ de l’ex-député, qui avait surmonté un cancer de la moelle osseuse depuis la fin de 2021.

« Je l’avais vu à Mont-Louis il y a deux semaines alors qu’il représentait le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Il était en pleine forme, avec un gros sourire. J’étais loin de soupçonner qu’il partirait aussi vite. Il y a 10 ans que nos chemins s’étaient éloignés mais on s’était promis de se revoir à Gaspé. Ça m’a scié les jambes », aborde Daniel Côté, qui s’est présenté sous la bannière bloquiste, mais sans succès, au scrutin fédéral du 2 mai 2011.

« C’est un peu de sa “faute” si j’ai mis ma carrière d’avocat de côté pour me présenter en politique. Je vais lui pardonner! Il m’avait proposé de prendre sa relève. J’étais intéressé par la politique mais c’est lui qui m’a donné mes premières armes. Ça fait 19 ans que je suis dans le milieu politique actif. Il m’a donné mes premières formations, il m’a mentoré. Je lui en serai éternellement reconnaissant. C’était un homme généreux et fougueux. Il ne fallait pas égratigner la Gaspésie. Il a vu à la défense des intérêts de la région […]. La Gaspésie lui doit beaucoup. Avant qu’il soit élu,la Gaspésie était en défense, pas en mode développement », explique M. Côté.

Grand amateur de golf et de hockey, il avait combattu le cancer en vertu de traitements de chimiothérapie. La réponse au traitement avait été positive. La rémission laissait présager encore plusieurs bonnes années malgré l’incurabilité de la maladie.

Au cours de l’été, Raynald Blais s’était joint à l’équipe du député caquiste dans Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, pour couvrir le territoire de la MRC du Rocher-Percé et faire profiter de son expérience en politique.

« C’est avec une grande tristesse et un profond désarroi que nous avons appris ce matin le décès de Monsieur Raynald Blais. En mon nom personnel et en celui des collègues de l’équipe, je désire transmettre nos très sincères condoléances à sa conjointe, sa famille et ses amis. Nos pensées vous accompagnent en ce jour de deuil. Merci Raynald pour la confiance et l’amitié », a écrit Stéphane Sainte-Croix sur ses réseaux sociaux.

Peu de temps après sa réélection en 2006, Raynald Blais s’était notamment engagé vigoureusement, mais sans succès, dans le mouvement visant à faire innocenter le prospecteur gaspésien Wilbert Coffin, pendu le 10 février 1956 pour le meurtre de trois chasseurs américains. La culpabilité de l’homme de Gaspé avait été décidée à partir de preuves circonstancielles, à la conclusion d’un procès entaché d’irrégularités.

Avec la collaboration spéciale de Jean-Philippe Thibault