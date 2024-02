Un documentaire sur l’étonnant ruisseau North Branch

Étienne Benoit est membre du Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon (CSBVLD) depuis cinq ans. L’homme s’est donné comme mission de faire connaître le territoire, le cours d’eau et ses principaux tributaires. Son premier documentaire, À la découverte du ruisseau de Jackson, a été produit en 2021 et a été suivi d’un deuxième métrage, Balade sur la rivière Yamaska Sud-Est.

Durant la réalisation de ses deux premiers projets, Étienne Benoit a découvert un autre endroit étonnant qui a donné naissance à un documentaire supplémentaire, La p’tite histoire du ruisseau Westover.

«J’ai réalisé que l’on connaissait trop peu notre bassin versant. Alors, je souhaitais partir à l’aventure avec une caméra, marcher les cours d’eau et aller à la rencontre des gens. Le projet est allé plus loin qu’imaginé et la production du premier documentaire a duré presque un an», raconte le réalisateur et enseignant au primaire.

Ce dernier mentionne que le lac Davignon mesure environ deux km². Quant à lui, le bassin versant est d’une superficie de 215 km². En somme, un terrain de jeu suffisant pour produire un quatrième et dernier documentaire, portant cette fois sur le ruisseau North Branch.

«Je me suis équipé, je me suis acheté un drone. Je souhaitais par le fait même développer mes compétences pour réaliser des reportages. J’ai rencontré du monde, trouvé les anecdotes et les histoires. La réception du premier documentaire m’a motivé à poursuivre l’aventure.» — Étienne Benoit, réalisateur

Histoire et environnement

Étienne Benoit a créé un heureux mélange entre l’histoire, très présente dans la région, et l’aspect biologique du terrain. En cours de route, le réalisateur rencontre des experts, des scientifiques, des historiens et des citoyens.

Il discute de la présence de plantes exotiques envahissantes dans le tributaire. Le vidéaste a notamment rencontré un expert des libellules, parlant de l’importance de leur présence pour la biodiversité.

«On parle aussi de la quantité d’eau avec une biologiste, des projections annoncées en ce sens qui stipulent que la quantité disponible va en diminuant. En outre, on aborde l’accessibilité des milieux naturels. Puisqu’aujourd’hui, on ne peut plus débarquer n’importe où, aller marcher sur les chemins de terre. On retrouve beaucoup plus de propriétaires», explique M. Benoit.

Le commun des mortels l’ignore sans doute. La larve de la libellule se développe toujours dans l’eau et la disparition des zones humides menace sa survie. La recherche nous apprend qu’elle est une espèce phare de la biodiversité et de l’environnement. Son rôle est significatif, notamment dans la chaîne alimentaire.

«On retrouverait environ une vingtaine d’espèces au ruisseau North Branch, dont quelques-unes assez rares. J’ai appris aussi que la présence de la libellule signifie la bonne quantité d’espaces naturels. Sans forêt, il n’y aura pas de libellule.»

Place à la projection

Le documentaire intitulé L’étonnant ruisseau North Branch sera présenté dans le cadre des Soirées des Possibles de la Fiducie foncière du mont Pinacle, au Beat & Betterave (41 rue Principale, Frelighsburg). Le rendez-vous aura lieu le jeudi 8 février prochain, à 19 h.

Étienne Benoit est le réalisateur d'une série de documentaires portant sur les tributaires du lac Davignon. (Fournie)

Fait important: il faut acheter un billet en ligne afin d’assister à la soirée. Une prestation musicale précédera la projection du documentaire. Elle sera assurée par le groupe Barefoot on Grass à l’origine de la trame musicale du métrage.

«Je suis super content! J’ai eu la chance de le projeter en primeur au Festival du film de Knowlton et j’ai reçu d’excellents commentaires. Avant de le présenter au grand public sur le web, je voulais me garder le plaisir de le faire de nouveau en salle», se réjouit Étienne Benoit.

Le dernier documentaire sera remis au CSBVLD afin qu’il soit diffusé à titre éducatif.

«Je tiens à remercier Étienne de nous léguer ses documentaires. Ils seront tous disponibles sur notre site Internet et nous invitons particulièrement les enseignants à les utiliser pour sensibiliser les élèves à l’histoire de notre bassin versant et à la protection de l’eau», mentionne Pierre St-Arnault, président du CSBVLD.