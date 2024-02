Mort avant la conclusion de son processus judiciaire

En mai 2022, Stéphane Pedneault a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle, d’obtention de service sexuel moyennant rétribution et de possession de drogues. (Caroline Grégoire/Archives Le Soleil)

En mai 2022, l’homme de 57 ans a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle, d’obtention de service sexuel moyennant rétribution et de possession de drogues.

Au moment des faits reprochés, en août 2019, Pedneault consommait régulièrement de la drogue. Lors d’une soirée, il invite une escorte chez lui pour avoir des relations sexuelles. La jeune femme a donc consenti aux attouchements sexuels, jusqu’à ce que l’accusé exige une fellation.

«Elle a résisté et il s’en est pris à elle pour la forcer, en retenant fermement ses bras et sa tête afin d’enfoncer son pénis dans sa bouche et éjaculer au moment où elle le repoussait», résume la Cour d’appel dans une décision rendue en avril 2023.

La travailleuse du sexe a par la suite porté plainte contre l’homme afin de dénoncer l’agression brutale. Stéphane Pedneault a été arrêté en novembre 2019, puis est demeuré détenu pendant le processus judiciaire.

En juillet 2022, le juge Bernard Lemieux a condamné Stéphane Pedneault à 40 mois de prison pour ses crimes : 30 mois pour l’agression sexuelle, six mois pour l’obtention de services et 4 mois pour la possession de drogues.

Comme l’accusé était détenu depuis son arrestation, il avait déjà complété une détention provisoire de 48 mois. Il a donc été remis en liberté peu de temps après la prononciation de sa peine.

En appel

Malgré sa liberté, Pedneault a porté la décision de sa sentence en appel, en soutenant «son droit de recevoir des peines justes», peu importe le temps déjà passé en détention.

«On comprend que son argument vise à rendre le dossier conforme à la réalité, ce qui pourrait avoir un effet concret dans l’hypothèse où, par exemple, il devrait faire face à de nouvelles accusations dans l’avenir», lit-on dans la décision de la Cour d’appel, qui a accepté la requête en révision de peine.

Plusieurs erreurs du juge Lemieux ont été soulevées dans ce dossier. D’abord, la Cour d’appel note une absence de considération pour les facteurs atténuants du cas de Stéphane Pedneault.

Le magistrat avait pourtant souligné la bonne introspection de l’accusé, sa réhabilitation bien avancée, les remords sincères démontrés et plusieurs suivis thérapeutiques. Le délinquant représentait même un risque de récidive faible.

«Le juge aurait pu ajouter que l’appelant n’est pas resté inactif pendant sa détention, en s’occupant à diverses activités et en cherchant de l’aide pour traiter ses pulsions», ajoute la Cour d’appel.

Or, le juge Lemieux «n’explique aucunement» l’effet de ces facteurs atténuants sur les peines dans sa décision. La Cour d’appel note aussi une absence d’explication relativement au total des peines.

«La Cour ne voit aucune explication dans le jugement permettant de voir comment le juge en est venu à conclure de la sorte, si ce n’est d’affirmer que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés et qu’il s’agit d’un crime grave.»

Finalement, la Cour d’appel retient que les peines de six et quatre mois pour les infractions d’obtention de services sexuels et de possession de drogues simple sont «excessives».

Après révision du dossier, la Cour d’appel a plutôt imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement au délinquant : 15 mois pour l’agression sexuelle, deux mois pour obtention de services sexuels et un mois pour possession de drogues.

La peine s’avère donc nettement inférieure à la détention provisoire purgée par l’accusé.

Requête

En janvier 2023, Pedneault dépose une requête pour se dispenser de l’inscription au Registre national des délinquants sexuels, en guise de réparation.

Stéphane Pedneault est décédé soudainement le 8 janvier dernier, à l’âge de 57 ans. (Courtoisie Courtoisie)

Son avocat, Me Mathieu Giroux, estimait que son client ne répondait pas aux critères justifiant une inscription au registre. Les rapports concernant le profil criminel de Pedneault concluaient tous à un risque de récidive faible, notamment.

Dans un jugement du mois d’octobre 2022, la Cour suprême du Canada a invalidé les dispositions qui exigent l’inscription automatique des personnes reconnues coupables (ou jugées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux) d’une infraction désignée de nature sexuelle. Certains éléments du Code criminel ont été jugés incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour avait suspendu cette décision pour une période d’un an, suivant son jugement, afin de protéger l’intérêt public. Depuis le mois d’octobre 2023, l’article qui obligeait l’inscription automatique de tous les délinquants est invalide.

L’inscription au registre des délinquants sexuels est donc automatique pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour une infraction sexuelle visant un enfant et tous les délinquants récidivistes.

Tous les autres accusés coupables de crimes sexuels sont tenus de s’inscrire, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils ne posent aucun risque pour la collectivité.

Me Giroux estimait que l’agente de probation responsable du rapport de son client avait bien démontré qu’il ne représentait pas un risque de récidive en matière sexuelle, étant donné la reprise en main sérieuse de son client.

Décès

Stéphane Pedneault est décédé soudainement le 8 janvier dernier, à l’âge de 57 ans.

Lundi, le juge Bernard Lemieux devait rendre sa décision, à savoir s’il permettait au délinquant d’éviter l’inscription au registre des délinquants sexuels.

«Considérant le décès de l’accusé, la requête de celui-ci est sans objet. Il n’y a pas lieu de rendre une décision sur cette requête», a dit le juge Lemieux. Le dossier était donc rayé du rôle en quelques minutes seulement.

Une inscription au registre des délinquants sexuels entraîne plusieurs obligations. Il doit fournir plusieurs données à la disposition des autorités policières : nom et prénom, date de naissance, adresse actuelle, photographie récente, signes distinctifs (comme des tatouages), numéro de permis de conduire, véhicule immatriculé à son nom, type de travail, adresse de l’employeur et infractions sexuelles commises et son modus operandi.

Le délinquant doit se présenter à un bureau d’inscription chaque année, l’aviser de tout changement d’adresse et de toute absence de sept jours ou plus de leur résidence principale ou secondaire.

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels vise à aider les corps policiers à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à utiliser ces informations recueillies à des fins d’enquête.