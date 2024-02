Explosion des demandes d’aide pour soigner les troubles alimentaires

En 2023, un peu plus de 24 000 personnes ont reçu du soutien auprès d’ANEB, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente et de 40% comparé à avant la pandémie. « Nos services pour les jeunes et les demandes d’aides par texto ou par clavardage ont augmenté de 400% depuis la pandémie », a confié Karine Pendleton, intervenante senior pour le volet éducation/intervention.

Si la période critique pour développer des TCA se situe généralement entre 14 et 25 ans, la jeune femme remarque que ça commence de plus en plus tôt.

On a déjà eu une demande d’aide pour un enfant de 9 ans... Les TCA ne discriminent personne, peu importe ton âge, ton sexe ou la couleur de ta peau. — Karine Pendlenton

Selon elle, la pandémie a été un véritable catalyseur pour le développement des TCA, et le confinement a soit accentué les troubles déjà existants, soit a incité les gens à retourner vers leurs mauvais travers. Mais beaucoup d’autres facteurs rentrent en compte dans le développement de ces troubles, par exemple l’aspect génétique, les traits de personnalité, comme le perfectionnisme ou l’anxiété, une famille contrôlante, etc. « Tout ça fait exploser le culte de la minceur, c’est la tempête parfaite », lance-t-elle.

Janvier critique

Anorexie Boulimie Saguenay, dont la clientèle commence à partir de 14 ans, a, de son côté, reçu 160 demandes d’informations en un peu moins d’un an et une vingtaine de suivis individuels sont en cours, en plus des cohortes.

« Chaque mois, j’ai de plus en plus d’appels, on n’a jamais vu autant de demandes de service. Avant, [il y a quelques mois], on n’avait pas de listes d’attente, maintenant, on en a constamment », a mentionné Arianne Poitras, intervenante, qui constate que le mois de janvier est une période assez critique pour les personnes souffrant du trouble du comportement alimentaire, à cause de la période des Fêtes.

Ces temps-ci, elle remarque aussi davantage de jeunes adultes âgés de 20 à 35 ans qui font appel à ses services. « Le début de la vingtaine, c’est l’entrée dans l’âge adulte. Les femmes ont des formes qui se développent plus, le métabolisme ralenti un peu, il peut y avoir une prise de poids, des changements liés au vieillissement, et il y a aussi la pression sociale, les standards de beauté, les réseaux sociaux. »

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années déjà, les réseaux sociaux participent à créer des complexes chez les jeunes (et les moins jeunes) en montrant des silhouettes dites parfaites, et le mouvement body positive qui a envahit les différentes plateformes il y a quelques années n’a pas réussi à contrebalancer cette tendance.

« Il y a une faible proportion de personnes qui font du body positive comparé au côté irréel qu’on voit encore. Et si une fille qui est déjà dans les standards de beauté prône ça, les gens vont dire : « Oui, mais c’est facile de dire ça » », ajoute la jeune femme.

Sans compter que ces standards de beauté évoluent à travers le temps. Il n’y a qu’à regarder la célébrité américaine Kim Kardashian, qui a soulevé les passions il y a quelques années avec son corps pulpeux, et des attributs développés et volumineux, mais qui a récemment décidé de retirer tous ses implants et de revenir au naturel.

En ce moment, c’est plutôt la tendance du body neutrality qu’on voit beaucoup. C’est le fait de ne pas aimer son corps pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il est capable de faire et d’apporter. — Ariane Poitras, intervenante

Le but de la neutralité corporelle est d’aider à accepter son corps comme un vaisseau physique et une petite partie de qui on est plutôt que de se concentrer sur ce à quoi il ressemble.

« Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut garder en tête qu’il y a des filtres et que ce n’est pas représentatif e la réalité ni de la diversité corporelle », de renchérir Karine Pendleton.

Des troubles traités plus tôt

Il est difficile de déterminer avec exactitude combien de personnes souffrent de TCA, tout d’abord parce que les données de Statistiques Canada datent de 2015, et parce que, malgré la sensibilisation et la déstigmatisation des TCA, il est encore difficile pour certains de les identifier ou même de passer le cap et de demander de l’aide.

« On en entend parler de plus en plus, mais peu de gens savent que c’est aussi un trouble de santé mentale aujourd’hui. Avant, on ne se rendait pas compte si une personne souffrait de ça, comme l’hyperphagie, le fait de manger beaucoup, on ne remarquait pas », précise Ariane Poitras.

Plus de la moitié des usagers d’Anorexie Boulimie Saguenay ne sont d’ailleurs pas diagnostiqués et vivent avec un autre trouble associé, comme l’anxiété.

Elle constate en revanche que les personnes qui déclarent un TCA entre 20 et 35 ans ont tendance à demander de l’aide plus rapidement qu’une personne plus âgée, et par ce fait, les troubles sont plus aisés à traiter, puisqu’ils sont plus vite pris en charge, davantage rattrapables, et ont moins le temps de s’installer dans la routine.

Si les TCA sont le fléau de notre époque, c’est en partie parce qu’il y a une multitude de points de comparaison, selon elle, et qu’aujourd’hui, les jeunes ont accès de plus en plus tôt à la technologie et aux réseaux sociaux.

« Avant, il y avait moins de possibilité de comparaison, on n’avait pas de cell, pas de réseaux sociaux, et il y avait moins de standardisation des critères de beauté, moins de culture des régime et de l’entraînement. Les jeunes ont accès à la comparaison plus facilement, ce qui peut apporter des complexe et une mauvaise estime de soi de façon prématurée », croit-elle.

Les nouveaux troubles en augmentation

Karine Pendleton constate une augmentation de nouveaux troubles, comme l’orthorexie, la bigorexie et la mommyrexie. « L’orthorexie est un des effets pervers de la culture de la diet. On associe la minceur à la santé, au bonheur. La bigorexie se voit plus chez les jeunes hommes, mais ça a plutôt tendance à passer sous le radar, d’une part parce que les hommes demandent moins d’aide, et aussi parce qu’il y a un culte du corps musclé chez l’homme », a-t-elle expliqué.

Un nouveau trouble alimentaire fait de plus en plus parler de lui ces temps-ci, et il touche les femmes enceintes. « La mommyrexie concerne les femmes enceintes qui veulent vraiment donner la vie, mais qui ont un certain inconfort à prendre du poids. Elle vont avoir plusieurs comportements problématiques, comme se faire vomir, faire des régime restrictifs ou encore des entraînements intenses », continue l’intervenante.

Ne pas être dans le jugement

Il peut être difficile pour l’entourage d’identifier et de briser la glace quand une personne vit avec des TCA. Aborder le sujet peut s’avérer délicat et le risque est de braquer la personne et empirer son trouble.

Il y a encore beaucoup de préjugés. On va souvent entendre que c’est par choix et qu’il suffit de manger, mais c’est plus compliqué que ça. Notre mission, c’est de briser les stigmates entourant les TCA. — Karine Pendleton

« Tout d’abord, il ne faut pas avoir un discours dans la négation, ne pas faire remarquer à quelqu’un qu’il a perdu beaucoup de poids, et ne pas coller tout de suite l’étiquette du trouble alimentaire sur sa conduite. Surtout, il ne faut pas être dans le jugement, mais dans la bienveillance, il ne faut pas juger la quantité et la qualité des aliments consommés. On peut demander : “Est-ce qu’il y a quelque chose qui te gêne dans ma façon de cuisiner ? Est-ce que tu vas bien en ce moment ? Je m’inquiète pour toi.” », conseille Ariane Poitras.

Durant la semaine de sensibilisation aux TCA, qui se déroule du 1er au 7 février, ANEB et Anorexie Boulimie Saguenay feront de la sensibilisation et invite la population québécoise à mieux les comprendre. Des outils et des conseils pour lutter contre ces troubles seront aussi prodigués, aux personnes qui en souffrent et à leurs proches.

