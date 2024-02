Stéphanie Lavallée, l’enseignante zoothérapeute qui apaise les cœurs

L’enseignante qui cumule plus de 30 ans de métier ne s’en cache pas, quand elle n’est pas en classe, elle est avec les élèves, dans le cœur de l’action. Loin d’être la vedette, c’est plutôt ses chiens, Cooper et Benjamin, qui attirent les foules, eux qui l’accompagnent à tour de rôle chaque matin, histoire de leur permettre un petit moment de repos bien mérité.

Ici, un élève veut flatter Benjamin, le golden de grande taille mélangé à un montagne des Pyrénées, puis tout juste après, c’est un enseignant qui vient lui réclamer son câlin après une période en classe plus difficile.

«Quand j’arrive à l’école le matin, je vais sur le plancher et tout le monde vient le voir [le chien]. Ils sont contents de le voir et certains vont me dire qu’ils ont de la peine juste en le voyant parce qu’il est arrivé une situation à la maison. Ça ouvre la porte à la discussion», avoue celle qui a reçu une formation en zoothérapie afin de pouvoir intervenir en milieu scolaire, notamment.

Le chien Cooper prend son rôle très au sérieux. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Le lendemain, Cooper, l’autre golden, prend la relève. Cette fois, sa tâche sera de désamorcer une situation plus complexe. Un élève est en pleine crise de panique. Comme un sauveur, Cooper arrive. À sa simple présence, l’atmosphère s’apaise. Et après une petite caresse de ce dernier, l’anxiété disparaît instantanément.

«C’est arrivé dernièrement et l’intervenante n’en revenait pas, elle pensait que la jeune allait devoir retourner chez elle après sa crise et finalement, elle a terminé sa journée de manière tout à fait normale.» — Stéphanie Lavallée

C’est ça le pouvoir de la zoothérapie, et Stéphanie Lavallée en est l’instigatrice. Parce que sans elle, les élèves de son école secondaire ne pourraient avoir accès à ce service tant apprécié.

Utiliser l’anglais pour apprendre

Mais avant d’être une zoothérapeute, Mme Stéphanie est avant tout une enseignante d’anglais. Et pour celle qui ne fait jamais les choses comme les autres, il n’était pas question d’enseigner que des règles de grammaire à ses élèves.

Utiliser l’anglais pour apprendre, c’est sa technique! Apprendre à coudre, acheter une maison fictive, en apprendre plus sur la vitesse de la lumière, le carbone, et le tout de manière ludique... rien n’arrête la professeur.

«C’est très actif dans ma classe et très coloré. Ça apporte aux jeunes du plaisir et la plupart aiment ça venir en anglais. [...] Et moi ça ne me dérange pas si on parle de leur soirée d’hier, mais on le fait en anglais donc ce que ça apporte, ça permet aux jeunes d’être fluides», explique celle qui a également enseigné en adaptation scolaire pendant 13 ans avant de devenir professeure d’anglais.

Les élèves qui caressent le chien sentent instantanément une sensation d'apaisement et de calme. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Et Benjamin et Cooper dans tout ça? Ils font évidemment partie des cours de Stéphanie, mais c’est leur moment pour prendre une petite pause.

«Quand on n’est pas sur le plancher, dans ma classe, c’est leur moment de break et ils peuvent relaxer sur leur cousin. Mais les jeunes peuvent aussi aller avec le chien s’ils le désirent», précise Stéphanie.

Une passion pour les animaux

Du plus loin qu’elle se souvienne, Stéphanie a toujours eu des gros chiens à la maison. Sa passion pour ces derniers allait donc de soi.

«En 30 ans dans l’éducation, j’ai travaillé dans plusieurs écoles et j’ai amené mes chiens pas mal partout, même avant d’avoir ma certification en zoothérapie», mentionne-t-elle.

Cooper est maintenant partie intégrante du personnel de l'école Paul-Le Jeune. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

L’enseignante qui a intégré officiellement ce programme de zoothérapie à l’école Paul-Le Jeune il y a deux ans espère d’ailleurs que ce service puisse être offert éventuellement dans plusieurs autres établissements scolaires de la province.

«La présence des chiens, c’est que du positif et que du bon. Ça peut vraiment être bénéfique, mais ça prend quelqu’un qui est formé pour le faire, c’est ça l’important», conclut-elle.

