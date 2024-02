La haute gastronomie canadienne s’éclate à Ottawa

Le territoire du pays a été merveilleusement bien reflété, a reconnu le conseiller des juges, Chris Johns.

«J’ai rarement vu un aussi haut calibre dans cette compétition.»

Un peu moins d’une heure avant l’arrivée des invités, Raghav Chaudhary, chef du Aiana à Ottawa, dépose délicatement un semblant d’huître sur un nid d’algue. La coquille est en fait constituée d’une purée de pommes de terre déshydratée.

Ce n’est que le début d’une série de hautes techniques culinaires que les 550 convives auront la chance de goûter.

Les dix gagnants respectifs de leur région s’affrontaient à Ottawa cette fin de semaine pour déterminer le grand gagnant de cette compétition, considérée comme la plus importante dans le domaine au pays.

Vendredi, les chefs devaient composer un plat selon un budget limité à deux dollars par portion, qui s’agençait avec un vin mystère, pour 250 convives.

«On les sort de leur zone de confort», a affirmé le juge montréalais Gildas Meneu.

À la suite de cette épreuve, les huit meilleurs chefs n’étaient séparés que par un score de 3 % au classement général.

Samedi matin, au collège La Cité d’Ottawa, les concurrents devaient préparer un plat dans un temps limité, en utilisant des ingrédients dont ils prenaient connaissance sur place.

Même si la fébrilité et un certain stress se ressentaient pour l’épreuve de la soirée au Centre Shaw, les chefs semblaient plus à l’aise. Ils préparaient leur dernière assiette de la compétition depuis un mois.

Un petit rêve qui se réalise

Le concurrent local Raghav Chaudhary avait de grandes chaussures à remplir.

La chef Briana Kim du restaurant Alice d’Ottawa, qui a récemment fermé ses portes, avait remporté la compétition l’an dernier.

Notons que cette dernière ouvrira un nouveau restaurant, Atheina, plus tard cette année. Toujours guidé par la fermentation, ce nouveau projet se veut encore plus gastronomique. On parle notamment d’un laboratoire de fermentation plus grand et de chefs qui cuisinent directement aux tables.

Outre Mme Kim, l’ancien chef des Fougères à Chelsea, maintenant à l’œuvre à la Cour suprême du Canada, Yannick LaSalle, avait également gagné l’or en 2019.

Marc Lépine, chef propriétaire d’Atelier dans la Petite-Italie à Ottawa, s’est lui aussi distingué dans le passé. Il est le seul à avoir gagné la compétition à deux reprises, en 2012 et 2016.

Le chef du Aiana n’était pourtant pas destiné à participer à la compétition au départ.

C’est le chef du Carben Food + Drink d’Ottawa, Khalid Farchoukh, qui avait remporté le qualificatif régional en septembre dernier, devançant Chaudhary de 1 % au classement.

Le restaurant du gagnant a cependant fermé peu après la compétition, donc il n’était plus admissible pour la finale nationale selon les règles du concours.

Le Chef Raghav Chaudhary verse de la chaudrée de panais fumé agrémenté d'un garam masala maison. (Etienne Ranger/Le Droit)

Chaudhary a pris la balle au bond, et a vécu l’une des fins de semaine les plus difficiles de sa carrière en restauration, a-t-il souligné.

«Mais c’était génial, a-t-il tenu à préciser. Pour ma carrière, ça représente tout. On est juste des cuisiniers qui avaient un petit rêve et une passion et qui essayaient de faire quelque chose dans leur vie.»

Pour Yannick LaSalle, cette compétition a été une grande source d’apprentissage dans sa carrière.

«Peu importe ce qui arrive lors de cette fin de semaine, les chefs apprendront, a-t-il soutenu. Quand nous avions gagné, ça a rapproché l’équipe et on a vu un plus grand achalandage au restaurant par la suite.»

L’Acadie sort de sa coquille

Une perle jaune çà et là : on dirait les bébés de l’huître dans l’assiette du chef Chaudhary.

Il s’agit de perles à saveur miel-citron.

«Ça symbolise la fertilité des eaux», a évoqué sagement le chef indien.

«Je veux aller au bout de l’héritage canadien dans ce plat.»

Il cherchait à imiter la fameuse guédille, avec du pétoncle, du crabe, du bacon, du cerfeuil et une chaudrée de panais fumé. Le chef tatoué n’oublie toutefois pas ses origines indiennes. La chaudrée est assaisonnée d’un garam masala de graines de fenugrec, de fenouil et de moutarde.

Le goût terreux des algues apporte une belle touche au plat et le mariage pétoncle-crabe-bacon était réussi. La coquille était toutefois trop dure et ne goûtait pas assez la pomme de terre. La chaudrée manquait également de profondeur au bout du compte, ce qui fait en sorte que l’espoir local a été exclu du podium.

Les trois gagnants de la compétition: Rupert Garcia, Jasper Cruickshank et JP Dublado. (Charles Fontaine/Le Droit)

Le chef d’Ottawa n’était pas le seul à mettre la mer en valeur.

À la suite des trois épreuves, c’est le chef de Whistler du restaurant Wild Blue, Jasper Cruichshank, qui a remporté la médaille d’or.

Il a servi un plat de terrine de crevettes à flancs rayés, tartelette de crabe de Dungeness, purée de poireaux, croustilles de wakamé et poireaux et essence de palourde panope. Chaque élément se complémentait à merveille et goûtait la fraîcheur de l’océan, lui permettant ainsi de remporter les grands honneurs.

Jasper Cruichshank a remporté la médaille d’or avec un plat de terrine de crevettes à flancs rayés, tartelette de crabe de Dungeness, purée de poireaux, croustilles de wakamé et poireaux et essence de palourde panope. (Charles Fontaine/Le Droit)

Rupert Garcia du restaurant Hawthorn à Calgary s’est classé en deuxième position. Son plat de truite arc-en-ciel, crème fraîche, gelée de jus de canneberges et de pommes, et radis salés lui a permis de se distinguer parmi ses compétiteurs.

Rupert Garcia du restaurant Hawthorn à Calgary s’est classé en deuxième position avec son plat de truite arc-en-ciel, crème fraîche, gelée de jus de canneberge et de pommes, et radis salés. (Charles Fontaine/Le Droit)

La médaille de bronze a été décernée à JP Dublado du Red Deer Resort and Casino à Edmonton. Il a présenté un plat combinant la morue charbonnière, le pétoncle d’Hokkaido Kinilaw et le foie gras.