Snapchat, TikTok, BeReal : des réseaux sociaux différents qui interpellent les jeunes

Certains réseaux sociaux ont passé l’épreuve du temps et se sont taillé une place dans le quotidien des adolescents et des jeunes adultes. (123RF/123RF)

Même pour ceux dont c’est le métier, il peut être difficile de suivre toutes les tendances qui dictent le numérique. Mais, certains réseaux sociaux ont passé l’épreuve du temps et se sont taillé une place dans le quotidien des adolescents et des jeunes adultes.

(123RF)

Pour s’y retrouver, Le Quotidien s’est entretenu avec Marie-Soleil Martel, de Panache communication & stratégie numérique, ainsi que Mélissa Dardaine de Zed l’Agence, pour former un lexique sur les plateformes les plus populaires.

Les deux professionnelles ont à suivre les tendances en ligne dans le cadre de leur travail. Marie-Soleil est conseillère, consultante et chargée de projets en communication pour Panache. Elle doit, entre autres tâches, dans son travail, conseiller et orienter des organisations dans leur utilisation des médias sociaux. Mélissa, quant à elle, tient le rôle de stratège médias sociaux et elle met donc sur pied des stratégies à des clients et clients potentiels sur les médias sociaux, selon leurs besoins.

Ce sont souvent les intérêts qui dictent les préférences. Certains réseaux répondent aussi à quelques besoins, comme Snapchat, dont les groupes formés dans les classes sont particulièrement utilisés.

En chiffres

Les statistiques le prouvent, la très grande majorité des jeunes ont plusieurs comptes sur les différentes plateformes numériques. Et certaines tendances se dessinent avec l’âge.

Dans l’Étude DGTL 2024, Ressac et Leger se sont intéressés aux comportements des utilisateurs sur différentes plateformes sociales. Pour se faire, une collecte de données a été effectuée auprès de plus de 3000 répondants de plus de 16 ans au Canada et plus de 1000 aux États-Unis.

On y apprend notamment que l’âge joue un important facteur dans l’inscription aux divers réseaux sociaux.

Par exemple, chez les 16-24 ans, c’est YouTube qui remporte la palme du plus grand nombre d’adhérents, puisque 91 % des répondants y ont un compte. Ce sont les seuls, au niveau de l’âge, qui privilégient YouTube à Facebook.

«YouTube, on y va souvent, sans s’en rendre compte. C’est quand même très populaire et c’est un incontournable», affirme Mme Martel.

C’est Facebook que préfèrent les 25-44 ans avec 90 % des répondants de cet âge qui détiennent un compte sur la plateforme. C’est le réseau social qui possède le plus d’inscrits dans toutes les générations plus âgées, comme le démontrent les données (82 % chez les 45-64 ans et 73 % chez les 65 ans et plus). Selon Mme Martel, les plus jeunes restent connectés, mais ils ne l’alimentent pas.

(123RF)

Instagram est également très populaire chez les plus jeunes (89 % chez les 16-24 ans). Le secret, pour l’application, est qu’il ajoute constamment des nouveautés, estime à son tour Mme Dardaine, ce qui fait qu’il réussit à garder ses utilisateurs engagés.

Or, l’application spécialisée dans le contenu de l’image diminue graduellement avec l’âge, jusqu’à n’atteindre que 28 % chez les 65 ans et plus. YouTube aussi connaît une baisse stable de génération en génération, passant de 91 % chez les plus jeunes à 39 % chez les plus vieux.

Certains réseaux plus récents taillent tranquillement leur place dans les habitudes des internautes. Par exemple, le quart des répondants des 16-24 ans a un compte BeReal et Threads, même si les plateformes sont tout de même récentes.

Mélissa note que TikTok a également pris beaucoup d’ampleur ces dernières années. En effet, 60 % des 16-24 ans y ont un compte et 45 % des 25-44 ans. Le tiers des répondants âgés de moins de 45 ans l’utilise au moins tous les jours, selon l’étude.

Pinterest, où les utilisateurs créent des tableaux d’inspirations nichés, dénombre aussi plusieurs d’abonnés (60 % des 16-24 y ont un compte contre 49 % des 25-44 ans). La plateforme est à surveiller, surtout pour les amateurs de contenu très spécialisé.