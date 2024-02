Le rapatriement des services ambulanciers vers la région de Granby n’aura pas lieu

David Gagnon, vp FTPQ-SCFP 7300 (FTPQ)

La déception est totale au sein de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-SCFP 7300). «On ne comprend pas au nom de quoi ces zones d’opération ambulancières demeurent dans une région administrative qui n’est pas la leur, a clamé David Gagnon, vice-président du syndicat. [...] On croit que cette décision a été prise pour satisfaire des entreprises ambulancières privées. [...] Et avec elles, le fin fond de l’histoire, c’est toujours l’argent.»

Un des chevaux de bataille des ambulanciers à Granby est la mise en place d’un service de paramédics communautaires pour mieux desservir la population. Or, rester sous la gouverne de la Montégérie Centre mettra assurément du sable dans l’engrenage, a déploré David Gagnon.

«Ce n’est pas vrai qu’on peut aller chercher quelqu’un à Granby et bien organiser les soins en paramédecine communautaire si on ne fait pas partie de la même organisation.»

Le président du SPPM, Gaétan Dutil. (Archives La Voix de l'Est)

À l’opposé, le président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie (CSN), Gaétan Dutil, qui représente notamment les ambulanciers de Farnham et Waterloo, voit d’un bon oeil l’avortement du transfert des services ambulanciers vers l’Estrie. «Quand tu es habitué à travailler depuis des années avec des gens en Montérégie, a-t-il dit, y rester attaché est un plus.»

Disparité

Les réactions sont discordantes au sein des différentes entreprises ambulancières en jeu.

Chez Ambulances Demers, qui a une caserne à Farnham, cette volte-face dans le dossier est accueillie très favorablement. «C’est une bonne nouvelle. Notre réalité opérationnelle est beaucoup plus liée à la Montérégie qu’elle pouvait l’être en Estrie. Naturellement pour nous, c’est plus avantageux, [le statu quo est] plus simple. Alors, on salue cette initiative», a fait valoir Sylvain Bernier, directeur des opérations et des ressources humaines au sein de la compagnie.

Sylvain Bernier, directeur des opérations chez Ambulances Demers. (Linkedin)

À titre d’exemple d’irritants potentiels, M. Bernier évoque entre autres le recours à des ondes radio différentes entre des véhicules rattachés à la centrale d’appels d’urgence de la Montérégie et celle de l’Estrie. «Ça aurait été plus complexe pour nous parce qu’on n’aurait pas pu prendre nos véhicules de la Montérégie pour faire un changement rapide vers un autre à Farnham.»

Selon le représentant d’Ambulances Demers, aucun aspect financier ne pèse dans la balance dans la volonté de l’entreprise de demeurer entièrement rattachée à la Montérégie.

On demeure neutre face à ce revirement de situation chez Cambi (Cowansville). «Peu importe la décision, du côté des opérations, ça ne faisait pas de grande différence, a mentionné le directeur adjoint aux opérations, Cédric Chouinard. Qu’il n’y ait pas de transfert, c’est correct, et s’il y en avait eu un vers l’Estrie, on aurait travaillé avec eux sans trop d’enjeux.»

Le représentant de l’entreprise ambulancière a toutefois indiqué qu’à aucun moment elle n’a été consultée par le CISSS de la Montérégie Centre ou le CIUSSS de l’Estrie avant que l’on tire un trait sur le projet de transfert.

De son côté, Paraxion, implantée à Waterloo, a refusé notre demande d’entrevue, prétextant le mutisme imposé par des clauses à son contrat avec le CISSS de la Montérégie Centre. «Les compagnies ambulancières sont tenues de ne pas commenter sur le modèle d’organisation des services préhospitaliers d’urgence», a indiqué Sara Jourde-Guy, du département des communications.

L’entreprise ambulancière Dessercom, qui couvre Granby, n’a pas rappelé La Voix de l’Est.

Le ministre de la Sécurité publique, député de Granby et responsable de l’Estrie, François Bonnardel, a décliné notre demande d’entrevue. Il n’a pas souhaité commenter cet épineux dossier avant sa rencontre avec le CIUSSS de l’Estrie, qui doit avoir lieu au cours des prochains jours pour faire la lumière sur les tenants et aboutissants de cette décision, a mentionné son attaché politique, Marc-André Morency.

Complexité?

Le CISSS de la Montérégie Centre s’est contenté d’un vague et succinct commentaire par courriel. «Réaliser ce transfert nécessiterait des démarches légales et administratives complexes qui ne présentent pas de gains pour la population. Nous orienterons l’énergie de nos équipes davantage sur l’amélioration continue des services», a indiqué Joëlle Jetté, du département des communications.

Gaëlle Simon, directrice des services généraux au CIUSSS de l'Estrie. (Linkedin)

Même son de cloche aussi flou du côté du CIUSSS de l’Estrie. «Force est de constater qu’en travaillant avec nos partenaires, les défis soulevés étaient beaucoup trop complexes. Compte tenu qu’il n’y avait pas de bénéfice à mettre de l’énergie pour faire un transfert, on a décidé de [stopper le projet]», a dit en entrevue la directrice des services généraux, Gaëlle Simon.

Concrètement, en quoi ce rapatriement des services ambulanciers en Estrie est-il si complexe? La représentante du CIUSSS est demeurée évasive. Elle a notamment évoqué comme freins au transfert des «démarches», notamment liées aux contrats avec les entreprises ambulancières, ainsi que de potentiels problèmes dans la «chaîne 911».

«Il y a une possibilité que des appels [de gens en détresse] n’aboutissent pas pour avoir une réponse. [...] Ce n’est pas un risque qu’on voulait prendre pour la population.»

La directrice des services généraux a réfuté les propos du représentant de la FTPQ, affirmant que la décision de stopper le transfert des services ambulanciers vers l’Estrie n’est liée à aucun enjeu financier.

Même si les services préhospitaliers de la région restent rattachés à la Montérégie, la population fera des gains, a assuré la représentante du CIUSSS. «La paramédecine communautaire est un des éléments que l’on va regarder, a dit Mme Simon. On va mettre nos équipes là-dessus pour qu’on puisse mettre en place des choses comme ça pour la population de Granby et de [l’hôpital BMP de Cowansville]. Les travaux sont déjà amorcés.»